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“豫青同行 法治护航”普法活动进校园
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.03 19:37

　　在第八个国家宪法日到来之际，12月3日上午，由共青团洛阳市委、洛阳市平安办、洛阳市教育局、洛阳市少工委联合主办的“豫青同行 法治护航——学法用法做遵纪守法好少年”12·4普法活动在涧西区芳华路小学举行。

 

　　活动中，主办方为学生们发放了青少年普法宣传笔记本和由爱心企业捐赠的文体用品、《阳光少年报》，并邀请律师为孩子们上了一堂生动活泼的法治宣讲课，培育青少年法治意识，提升青少年尊法、守法、用法的法治素养，为助力新时代青少年健康成长，构建平安、法治校园作出积极贡献。（记者 李冰 见习记者 吕百营 通讯员 秦卫红 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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