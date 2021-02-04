洛阳疾控发布最新提醒

国内多地疫情再起，我市疾控部门发出重要提醒，为自己负责，也为家人负责——凡是有外出旅行史的人员，回洛后应第一时间进行核酸检测。

国内多地疫情再起，我市疾控部门发出重要提醒，为自己负责，也为家人负责——凡是有外出旅行史的人员，回洛后应第一时间进行核酸检测。

据国家卫健委通报，12月2日0—24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增本土病例80例。3日，记者从市疾控中心获悉，近期长三角、内蒙古以及云南相继出现疫情，国内防控形势再度紧张。为此，市疾控中心发布重要提醒。

市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫介绍，国内疫情不时反弹，国外又出现新冠病毒变异毒株奥密克戎，虽然国际上尚未出现大肆传播情况，但日本、以色列等国为防奥密克戎，采取暂停外国人入境措施，足见新冠肺炎疫情带来的诸多不可控风险。

“每个月，境外返洛人员有数百人，此外地区间的人员频繁流动，因此我们要时刻防范输入和反弹风险，我也建议，凡是有外出旅行史的人员，回洛后应第一时间进行核酸检测，这既是对自己负责，也是对家人负责。”朱鑫说，进入常态化防控，有些市民认为病毒离我们很远，但其实不能有丝毫大意。

“当前季节，新冠肺炎疫情、水痘、诺如病毒、流感等疫情叠加，尤其是近期，我市有校园再度出现诺如病毒引发的感染性腹泻。”朱鑫说，当前，并非所有疫情都有适用的疫苗，因此，在接种疫苗基础上，尽可能做好戴口罩、勤洗手等科学防范举措，仍非常有必要。

为此，市疾控中心发布重要提醒：

1、非必要不前往中高风险地区，确需出行的，请务必提前了解当地疫情防控措施，关注自身健康码状态，全程做好个人防护。从省外来(返)洛时要提前准备48小时内核酸检测阴性证明或第一时间进行核酸检测，来(返)洛前后及时报备。

2、过去14天，有中风险地区旅居史的来(返)洛人员，须立即向所在社区(村)、所在单位、所在酒店报备相关情况，配合当地做好核酸检测等疫情防控措施。

3、非必需不要从境外高风险地区邮购商品，请谨慎邮购国内有本土疫情病例所在城市的商品。如果收到涉疫地区货品或快递，应立即暂时封存，并向当地疾控部门报备处理。

4、冬季气温低，附着在物体表面的新冠病毒存活时间更长。因此提醒洛阳地区的物流企业，应对从事冷链员工闭环管理，定期核酸检测。

5、时刻保持良好的个人防护意识，养成科学规范佩戴口罩、勤洗手、常通风、保持安全社交距离的卫生习惯；不扎堆、不聚会，倡导健康生活方式。

6、每个人是自己健康的第一责任人，请积极配合各地健康排查、健康码查验等疫情防控措施。如果刻意隐瞒行程、拒绝接受核酸检测或不配合防控，依法追究责任。

（记者 王博东 见习记者 李雅君 通讯员 梁秀梅）