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提醒！《食品生产许可证》到期延续，需提前30天申请
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.03 19:10

　　3日下午，在洛龙区政务服务大厅市场监管局服务窗口，工作人员向洛阳乐富食品有限公司发放了《食品生产许可证》。这是洛龙区承接洛阳市市场监督管理局向县区下放部分经济社会管理权限后办理的第一份《食品生产许可证》。

　　“拿到新证，我们就能继续生产了。”该公司负责人周朝辉高兴地说。

　　原来，洛阳乐富食品有限公司的《食品生产许可证》将于12月12日到期，需要换发新证。按照相关要求，企业需要至少提前30天向市场监管部门提交延续许可申请，市场监管部门受理申请人提交的相关材料后，要对其实质内容进行核实，并到现场进行核查，全部审核通过后发放证照，如果旧证到期后新证尚未发放，企业暂时不能进行生产。“我们忙于生产，把这件事情疏忽了，直到11月16日才提交相关申请。”周朝辉说。

　　此时，恰巧洛阳13项市场监管领域市本级行政审批权限正式下放至县区，洛龙区市场监管局行政审批人员对相关业务还处于逐步熟悉阶段。考虑到企业如果不能及时领取新证，有可能面临较大经济损失，该局相关负责人及时安排工作人员到市市场监管局学习行政许可的操作流程、提交材料规范等相关知识，并多次沟通协调，为该企业办理了《食品生产许可证》。

　　与此同时，市场监管部门相关人员提醒，需要换发《食品生产许可证》的企业，请在有效期届满30个工作日前，向市场监管局提出延续申请，以保证企业的正常生产。具体操作流程为：企业登录河南政务服务网(https://www.hnzwfw.gov.cn/)，点击左上角“切换地区/部门”一栏，选择洛阳市；下面部门一栏选择“市场监督管理局”。进入界面后，点击“行政许可”—“食品生产许可”—“食品生产许可延续”，仔细阅读办事指南后，点击“在线办理”即可进行材料申报。需要注意的是，如果食品生产企业的生产条件及周边环境发生变化，可能影响食品安全的，除了在线提交申请材料外，市场监管部门工作人员还要进行现场核查，您可先到辖区市场监管部门服务窗口咨询了解。(记者 李岚 文/图 通讯员 付倩)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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