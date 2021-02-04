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12月，“创建东亚文化之都——全民共阅读”活动邀您参与
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.03 19:10

　　每年12月是“全民读书月”。3日，洛报融媒记者从洛阳市少年儿童图书馆获悉，本月，洛阳市将举办“创建东亚文化之都—全民共阅读”系列活动，推动国家公共文化服务体系示范区创新发展，助力“东亚文化之都”建设。

　　活动期间，洛阳市少年儿童图书馆等文化场馆将推出多彩活动，快来看看有您感兴趣的吗？

　　相关活动安排如下：

　　●创建东亚文化之都——全民共阅读启动仪式

　　活动时间：12月7日上午

　　●创建东亚文化之都——阅读推广公益行

　　《中华传统文化百部经典》进校园

　　活动时间：12月(共4期)

　　第一周走进明德小学

　　第二周走进青城小学

　　第三周走进土桥小学

　　第四周走进白营小学

　　●“书中故事我来演”课本剧展演

　　活动主题：书中故事我来演

　　活动时间：12月上旬

　　活动地点：洛阳市少年儿童图书馆

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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