12月，“创建东亚文化之都——全民共阅读”活动邀您参与

每年12月是“全民读书月”。3日，洛报融媒记者从洛阳市少年儿童图书馆获悉，本月，洛阳市将举办“创建东亚文化之都—全民共阅读”系列活动，推动国家公共文化服务体系示范区创新发展，助力“东亚文化之都”建设。

每年12月是“全民读书月”。3日，洛报融媒记者从洛阳市少年儿童图书馆获悉，本月，洛阳市将举办“创建东亚文化之都—全民共阅读”系列活动，推动国家公共文化服务体系示范区创新发展，助力“东亚文化之都”建设。 每年12月是“全民读书月”。3日，洛报融媒记者从洛阳市少年儿童图书馆获悉，本月，洛阳市将举办“创建东亚文化之都—全民共阅读”系列活动，推动国家公共文化服务体系示范区创新发展，助力“东亚文化之都”建设。 活动期间，洛阳市少年儿童图书馆等文化场馆将推出多彩活动，快来看看有您感兴趣的吗？ 相关活动安排如下： ●创建东亚文化之都——全民共阅读启动仪式 活动时间：12月7日上午 ●创建东亚文化之都——阅读推广公益行 《中华传统文化百部经典》进校园 活动时间：12月(共4期) 第一周走进明德小学 第二周走进青城小学 第三周走进土桥小学 第四周走进白营小学 ●“书中故事我来演”课本剧展演 活动主题：书中故事我来演 活动时间：12月上旬 活动地点：洛阳市少年儿童图书馆 下一页 尾页 [1] [2]