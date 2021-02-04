12月，“创建东亚文化之都——全民共阅读”活动邀您参与

每年12月是“全民读书月”。3日，洛报融媒记者从洛阳市少年儿童图书馆获悉，本月，洛阳市将举办“创建东亚文化之都—全民共阅读”系列活动，推动国家公共文化服务体系示范区创新发展，助力“东亚文化之都”建设。
每年12月是“全民读书月”。3日，洛报融媒记者从洛阳市少年儿童图书馆获悉，本月，洛阳市将举办“创建东亚文化之都—全民共阅读”系列活动，推动国家公共文化服务体系示范区创新发展，助力“东亚文化之都”建设。
每年12月是“全民读书月”。3日，洛报融媒记者从洛阳市少年儿童图书馆获悉，本月，洛阳市将举办“创建东亚文化之都—全民共阅读”系列活动，推动国家公共文化服务体系示范区创新发展，助力“东亚文化之都”建设。
活动期间，洛阳市少年儿童图书馆等文化场馆将推出多彩活动，快来看看有您感兴趣的吗？
相关活动安排如下：
●创建东亚文化之都——全民共阅读启动仪式
活动时间：12月7日上午
●创建东亚文化之都——阅读推广公益行
《中华传统文化百部经典》进校园
活动时间：12月(共4期)
第一周走进明德小学
第二周走进青城小学
第三周走进土桥小学
第四周走进白营小学
●“书中故事我来演”课本剧展演
活动主题：书中故事我来演
活动时间：12月上旬
活动地点：洛阳市少年儿童图书馆
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