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洛阳：供应链金融“链”出发展新活力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.03 19:10

　　“万人助万企”活动再添金融动力！

　　3日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，近日召开的企业数字化转型与发展研究论坛暨装备制造企业银企对接专题活动，顺利推动供应链金融在全市落地，助力洛阳装备制造企业实现“抱团”融资，加速全市产业链融通发展。

　　此次活动由洛阳市工信局指导，招商银行洛阳分行、洛阳机器人及智能装备产业协会等主办。在银企对接活动中，依托供应链金融等模式，现场37家参会企业中共达成授信合作意向11家，金额近7亿元。

　　作为近年新兴的金融服务模式，供应链金融是指银行围绕核心企业，管理上下游中小企业的资金流、物流和信息流，并把单个企业的不可控风险转变为供应链企业整体的可控风险，通过立体获取各类信息，将风险控制在最低的金融服务。

　　在运作模式上，供应链金融改变了过去银行等金融机构对单一企业主体的授信模式，而是围绕某家核心企业，依照其供应链链条，能够全方位地为链条上的“N”个企业提供融资服务，最终实现整个供应链不断增值。

　　从事耐火材料研发的洛阳市“小巨人”培育达标企业——洛阳科创新材料股份有限公司成为全市首批享受到该项服务的单位。“供应链金融的落地实施，能够将相关授信输出到我们的上游企业，既有力推动我们生产，也彻底解决了企业发展的后顾之忧。”科创新材料财务部融资主管郑星星高兴地表示。

　　近日，国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室发布《关于印发提升中小企业竞争力若干措施的通知》明确指出，要提高供应链金融数字化水平。下一步，洛阳市将继续落实省委省政府“万人助万企”活动要求，积极搭建银企对接平台，持续帮助全市装备制造企业了解产业前沿发展动态和金融机构创新金融产品，为企业缓解融资难题，加速推动全市对应产业链提质升级。（记者 陈曦 通讯员 孔昭 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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