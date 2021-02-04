为圆生子梦女子万元请“法器”，结果发现被骗

女子刘梅(化名)为实现生子的心愿，来拴住男友的心，花万元从一女子处请“法器”，结果不仅生子梦破碎，男友也失联。

女子刘梅(化名)为实现生子的心愿，来拴住男友的心，花万元从一女子处请“法器”，结果不仅生子梦破碎，男友也失联。

11月26日，刘梅拨打110报警称，其被人骗了万元。洛阳市公安局洛龙分局科技园派出所民警王宁博受理此案。他询问得知，刘梅在郑州工作和生活，今年夏天，刘梅与男友有分歧，她一直想生个男孩拴住男友的心。在朋友介绍下，她认识了洛阳的女子白某，对方自称文殊菩萨弟子。俩人通过微信交流，刘梅道出自己的心愿，对方告诉她，生子的愿望不难实现，可以帮她梦圆，建议家里请一个“法器”。

9月初，刘梅来到洛阳与白某见面，花万元从白某处购买一个八卦玉石盘，作为“法器”带回去。其间，她与男友的关系并没有缓和，对方甚至将其微信拉黑，生子的事情更是遥遥无期。她多次要求白某退款，对方以各种理由推脱，她认为自己被骗，遂报警求助。

讽刺的是，那个八卦玉石盘上写的是“招财进宝”，而非“早生贵子”之类，其材质也不是玉石，而是劣质材料。随后，王宁博将白某传唤至派出所。白某交代，她与刘梅聊天过程中觉得对方不差钱，便以“法器”为幌子实施诈骗。目前，白某因利用封建迷信招摇撞骗被刑事拘留。3日上午，刘梅(化名)送来一面锦旗表示感谢。(记者 魏巍 通讯员 方楚 文/图)