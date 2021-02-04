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长辈被抓，女娃出现！谁知民警做了这个举动……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.03 18:28

　　日前，汝阳县公安局办案民警赶赴登封，对一名盗窃案件涉案人员郭某实施抓捕，不巧遇到郭某的小孙女在家。为避免孩子看到抓人一幕，民警用身体挡住孩子的视线，其人性化执法受到家属认可。

　　此事得从今年4月说起。当时，汝阳县公安局刑侦大队副大队长李晓明接到辖区群众报警称，某工地电缆被盗，价值十几万元。调取监控、走访群众……办案民警经过几个月的调查，锁定了包括郭某在内的3名犯罪嫌疑人，三人属于汝州籍和登封籍。

　　11月24日，李晓明与同事武红杰、李昂等人赶赴汝州，将此案主犯李某抓获后，又马不停蹄地赶往登封郭某的老家。当日下午3点左右，办案民警确认郭某在家里，敲开门发现开门的正是郭某。

　　李晓明等人核实身份无误后，拿出手铐准备给郭某考上，不料这时一个两三岁的小女孩突然从屋里出来。“孩子在家。”李昂低声说了一声，武红杰立即挪动位置挡住孩子的视线。“后来我们得知孩子是郭某的孙女。”李晓明说，孩子拿着一个奶瓶，对他们的到来充满好奇，继续观望并想靠近郭某，武红杰赶紧把孩子抱进屋里。随后，民警将郭某带上车。

　　得知家中只有孩子一人，李晓明和武红杰在现场留守，直到孩子的母亲回到家。“我们也是父母，如果被孩子看到抓捕家里长辈的一幕，担心对孩子成长造成影响，执法也要讲究人性化。”李晓明说，李某和郭某现已被刑事拘留，此案正在进一步调查。(记者 魏巍 罗兴涛 通讯员 袁胜洋)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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