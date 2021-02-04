45家成员！洛阳工业设计联盟成立

3日，洛阳市工业设计联盟正式成立，标志着全市制造业设计能力提升进入提速阶段。

3日，洛阳市工业设计联盟正式成立，标志着全市制造业设计能力提升进入提速阶段。

首届联盟由45家成员单位组成，聚集了洛阳市工业设计的中坚力量，和全市机器人及智能制造、农机装备、新能源、新能源汽车、节能环保等重点产业联盟理事单位，以及绿色建材、钢制家具、摩托车等特色产业的企业代表。其中，河南科技大学任联盟理事长单位，洛阳宜紫文化传播有限公司任联盟秘书长单位。

工业设计是制造业转型升级，实现价值链攀升的关键一环。根据规划，在工业设计联盟成立后，洛阳市将以此为载体，围绕全市重点制造业集群开展系列工业设计赋能专项行动，立足全市重点产业领域强化工业设计推广；鼓励有条件的制造业企业设立独立的工业设计中心，打造国家级、省级、市级工业设计中心梯次培育体系；同时以洛阳市获评“中国服务外包示范城市”为契机，加快工业设计中小企业创业基地、设计企业孵化器、众创空间等公共服务平台和创新服务体系建设，培养符合洛阳市制造业发展需求的高素质人才。

“十四五”期间，洛阳市将把工业设计作为促进制造业高质量发展的重要引擎，把工业设计作为补链、延链、强链的主攻方向，积极推进“洛阳制造”向“洛阳创造”转变。目前，全市已形成工业设计产业初步基础，现有可以提供工业设计服务的标准工业设计公司、院校6家，具备工业设计能力的企业约30家，以机械制造、设备加工企业为主；全市共有国家级工业设计企业2家、省级工业设计中心6家。（记者 陈曦 通讯员 金东浩 文/图）