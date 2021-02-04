洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

国际残疾人日，洛阳市少儿图书馆邀请特殊学生来阅读【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.03 21:29

　　眼睛看不见，就用手触摸；嘴巴说不出，他们用眉眼和手势来传达喜悦。

视障学生感受花香

　　12月3日是国际残疾人日，240多名来自洛阳市特殊教育中心学校的师生收到一份特殊的礼物——洛阳市少年儿童图书馆组织“文化助残 放飞梦想”活动。主办方通过精心的编排与策划，让这些特殊少年感受到暖暖爱意和浓浓书香。

视障学生触摸黄河剪纸长卷 

　　“有山有水，真是个好地方！”“老师，西安大雁塔在哪里？我也想看看。”在巨幅的黄河剪纸长卷前，视障学生们通过用双手触摸，感受母亲河的雄阔壮美。一旁，学校老师和志愿者们一边悉心指导，一边动情讲述，仿佛开启了一段多彩的黄河之旅。

视障学生“阅读”体验有趣的童书

　　“这是叶子的声音！”一位视障学生惊喜地叫道。在特殊读者服务区的门口，工作人员特意铺上厚厚的银杏叶当“地毯”，让孩子们聆听叶的声音，生动感知大自然。这里的一本本盲文读物，引领他们不断发出琅琅的读书声，畅游知识的海洋。

听障学生在数字体验区参观“动物世界”

　　另一旁的立体阅读区，听障学子正屏息凝视，观看皮影戏《想吃苹果的鼠小弟》，他们不断用挥舞的双手和掌声传达着内心的喜悦。

　　当天，学生们通过分组，分区域进行多彩活动。AI互动、创意手工、童书阅读……尽管不能用声音表达，今年19岁的贾同学用手语告诉记者：这一天，她特别开心。在手工制作立体书的体验环节，她细心剪裁、绘画，用彩笔在纸页上创作了一个家。

听障学生在数字体验区下棋

　　洛阳市少年儿童图书馆馆长闫朝霞介绍，举办此次活动，旨在进一步弘扬中华民族扶残助残的传统美德，形成全社会理解、尊重、关爱、帮助残疾人的良好氛围，关爱残疾儿童健康成长。此外，该馆特殊读者服务区内有听读机100台，阅览座席50个，文学、医学、技能、自然科学等盲文图书5000余册，视障读者均可在工作时间到此阅览。（记者 李冰 张光辉 见习记者 谢娜娜 通讯员 宁莉 文/图/视频）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·险！他的脖子被一根钢丝贯穿……
  • ·他突然频繁眨眼睛 他突然眼屎糊眼睛 都中招干眼症！
  • ·89岁老人急着做血液透析 可“生命线”被卡住了
    • 一日游三园 城中乐休闲
    一日游三园 城中乐休闲
    一日游三园 城中乐休闲
        初冬，既想出去玩又不想跑太远？不妨到老城区转转。这里有如画美景供您欣赏，有新兴网红地等您打卡，来，跟...
  • ·初冬至，草金黄，伊河、洛河、黄河畔都有芦苇可赏
  • ·千年神奇“转枝柏” 花样美男亲手栽
  • ·您去北窑转一转 时光仿佛被放慢
    		•
    		 
    新闻排行
  • 二里头夏都遗址博物馆将建研学实践中...
  • 洛阳青年人才公寓申请门槛降低 临时落...
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，增...
  • 事关经适房！洛阳市政府发布最新规定
  • 驾驶证换证能办理延期吗？洛阳市公安...
  • 楼梯间地埋供热管漏水由谁来修 后续结...
  • 洛阳如何加快拥抱数字经济新蓝海？行...
  • 拿地即开工！涧西区两块“标准地”挂...
  • 徐衣显对城镇燃气安全排查整治行动提...
  • 洛阳启动DIP医保支付方式 第一批试运...
    		•
    百姓呼声
    兴洛湖乐道上为何有小火车运行？ 官方回应
    网友建议：在拆迁过程中保留一些城中村
    精彩图片
    非遗搭上互联网 传统技...
    又一“打卡地”！天街...
    洛城初冬 五彩斑斓
    洛阳龙门石窟景区伊河...
    精彩热帖

    西苑公园美

    天蓝水清洛浦美

    滴翠湖冬景

    非洲象
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605