国际残疾人日，洛阳市少儿图书馆邀请特殊学生来阅读【视频】

眼睛看不见，就用手触摸；嘴巴说不出，他们用眉眼和手势来传达喜悦。

眼睛看不见，就用手触摸；嘴巴说不出，他们用眉眼和手势来传达喜悦。

视障学生感受花香

12月3日是国际残疾人日，240多名来自洛阳市特殊教育中心学校的师生收到一份特殊的礼物——洛阳市少年儿童图书馆组织“文化助残 放飞梦想”活动。主办方通过精心的编排与策划，让这些特殊少年感受到暖暖爱意和浓浓书香。

视障学生触摸黄河剪纸长卷

“有山有水，真是个好地方！”“老师，西安大雁塔在哪里？我也想看看。”在巨幅的黄河剪纸长卷前，视障学生们通过用双手触摸，感受母亲河的雄阔壮美。一旁，学校老师和志愿者们一边悉心指导，一边动情讲述，仿佛开启了一段多彩的黄河之旅。

视障学生“阅读”体验有趣的童书

“这是叶子的声音！”一位视障学生惊喜地叫道。在特殊读者服务区的门口，工作人员特意铺上厚厚的银杏叶当“地毯”，让孩子们聆听叶的声音，生动感知大自然。这里的一本本盲文读物，引领他们不断发出琅琅的读书声，畅游知识的海洋。

听障学生在数字体验区参观“动物世界”

另一旁的立体阅读区，听障学子正屏息凝视，观看皮影戏《想吃苹果的鼠小弟》，他们不断用挥舞的双手和掌声传达着内心的喜悦。

当天，学生们通过分组，分区域进行多彩活动。AI互动、创意手工、童书阅读……尽管不能用声音表达，今年19岁的贾同学用手语告诉记者：这一天，她特别开心。在手工制作立体书的体验环节，她细心剪裁、绘画，用彩笔在纸页上创作了一个家。

听障学生在数字体验区下棋

洛阳市少年儿童图书馆馆长闫朝霞介绍，举办此次活动，旨在进一步弘扬中华民族扶残助残的传统美德，形成全社会理解、尊重、关爱、帮助残疾人的良好氛围，关爱残疾儿童健康成长。此外，该馆特殊读者服务区内有听读机100台，阅览座席50个，文学、医学、技能、自然科学等盲文图书5000余册，视障读者均可在工作时间到此阅览。（记者 李冰 张光辉 见习记者 谢娜娜 通讯员 宁莉 文/图/视频）