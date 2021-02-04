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申办成功！洛阳将举办2022第三届世界研学旅游大会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.03 17:47

　　刚刚，记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，经世界研学旅游组织评审，洛阳市被定为2022第三届世界研学旅游大会的举办城市。

　　世界研学旅游组织创立的目的是整合文化、旅游、教育等资源，建立理论与实践相结合的全球高端研学旅游交流平台。世界研学旅游大会已成功举办两届，分别在四川省乐山市和海南省海口市，产生了深远影响。

　　为学习世界研学旅游组织的先进理念，借助世界研学旅游大会的国际影响力，提升河南研学旅游发展水平，河南省申报举办2022世界研学旅游大会，定于洛阳市举办。大会将通过组织开展国际研学旅游博览会、国际研学学术交流和主题研讨会、国际研学营地旅游云展、系列成果发布、基地(营地)和课程体验等丰富多彩的活动，充分展示河南省尤其是洛阳市近年来研学旅游发展的成果，增加河南研学旅游发展的全球曝光度和国际影响力，打造国际知名的研学旅游目的地。

　　洛阳地处河南西部，四季分明，是非遗项目“二十四节气”的主要起源地；洛阳是十三朝古都，有5000多年文明史、4000多年城市史、1500多年建都史，是国家首批历史文化名城，是丝绸之路的东方起点、全球1亿客家人的祖籍地、世界华裔七成姓氏的起源地；洛阳是新中国工业诞生的重要城市，拥有一批重要工业企业和科研院所；现有世界文化遗产3项6处，世界地质公园2处，国家5A级景区5家，国家非遗代表性项目9项，先后入选中国优秀旅游城市、国家文化和旅游消费示范城市等。厚重的历史文化、丰富的山水资源、雄厚的产业基础，为研学旅游提供了天然优势。

　　近年来，洛阳市政府积极推进研学旅游发展，累计投入近1000万元奖励资金，先后推出了“研学洛阳，读懂中国”核心品牌、六大研学板块；培育命名了32家研学旅游基地、38家研学旅游服务机构；开展研学旅游课程设计大赛，并给予奖励；推动建设一批以东方博物馆之都研学营地、兄弟连国防军事教育营地为龙头的核心营地；与中国知名营地教育机构——北京启行合作，合力打造以中国传统文化为核心的国际青少年营地；推动不同层次的研学导师培训，有效建立研学导师培养体系。洛阳在研学旅游方面打下了坚实基础，具备举办世界研学旅游大会的条件。

　　2022年，让我们相约洛阳，共赴第三届世界研学旅游大会！(记者 李冰 通讯员 周亚伟 李雅娟)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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