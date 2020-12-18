洛阳市区保洁时间已调整！每天9时前洒水车禁上路作业

冬季气温低，道路易湿滑结冰，近期有市民询问，环卫部门能不能调整道路洒水作业时间，尤其是避开早晨出行高峰时段？
冬季气温低，道路易湿滑结冰，近期有市民询问，环卫部门能不能调整道路洒水作业时间，尤其是避开早晨出行高峰时段？
冬季气温低，道路易湿滑结冰，近期有市民询问，环卫部门能不能调整道路洒水作业时间，尤其是避开早晨出行高峰时段？
3日，洛报融媒记者联系洛阳市城市管理局得知，考虑到冬季常态化道路冲洗作业可能影响群众出行和交通安全，洛阳市环境卫生服务中心根据有关要求，对冬季道路清扫保洁方式和时间进行调整。
调整通知要求，自今年11月15日到明年3月15日，每天9时前禁止洒水作业；当市区最高气温高于5℃时，上、下午各洒水一次；出现重污染天气时，可根据污染情况结合实际对道路增加洒水频次并控制水量，确保洒水后不出现路面积水。
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