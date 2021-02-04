2022年年底前，洛阳将建成一批乡镇专职消防队

近日，洛阳市出台《洛阳市乡镇专职消防队建设方案》(以下简称《方案》)，明确洛阳市乡镇专职消防队建设的标准和时间。

近日，洛阳市出台《洛阳市乡镇专职消防队建设方案》(以下简称《方案》)，明确洛阳市乡镇专职消防队建设的标准和时间。

根据《方案》，在2022年年底前，洛阳市的9个国家重点镇、86个符合条件的普通乡镇，将分三个阶段全面完成重点乡镇专职消防队和一级、二级乡镇专职消防队建设任务。此外，全市所有行政村全部建成微型消防站，并培养至少3名“消防明白人”，建成覆盖城乡的灭火救援体系。《方案》要求，重点乡镇专职消防队和一级乡镇专职消防队建筑面积不少于600平方米；应设置不少于3个消防车库、通信值班室、备勤室、器材库等业务库室；配备不少于2辆消防车(1辆水罐消防车、1辆其他灭火消防车或专勤消防车)；重点乡镇专职消防队至少配备15名专职队员；一级乡镇专职消防队队员总数不少于15人，其中专职队员不少于8人。

二级乡镇专职消防队建筑面积不少于400平方米，应设置不少于2个消防车库、通信值班室、备勤室、器材库等业务库室，配备不少于1辆水罐消防车，队员总数不少于10人，其中专职队员不少于5人。(记者 郭秩铭)