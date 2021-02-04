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拿地即开工！涧西区两块“标准地”挂牌竞拍成功
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.03 16:55

　　两块“标准地”挂牌成交！今日洛报融媒记者从有关部门获悉，11月30日，涧西区首次以“标准地”方式出让的两宗新型产业用地挂牌成交。这也标志着我市“标准地”出让制度改革工作又进一步。

　　当日，洛阳市通过网上交易方式拍卖两宗“标准地”使用权。一宗位于涧西区丝路大道与祁连路东南角(LYTD-2021-69)地块，总面积43.683亩；另一宗位于涧西区秦岭南路与蓬莱路西南角(LYTD-2021-70)地块，总面积121.233亩，二者均为新型产业用地，出让年限50年。洛阳西苑国有资本投资有限公司、廷阳(河南)智能装备科技有限技有限公司分别以2904万元和8246万元的价格在洛阳市电子招标交易平台完成地块竞买流程，成功摘得该地块。

　　过去，企业竞得建设用地后，需办理规划许可和施工许可等多种证照手续，往往需要2至4个月甚至更长时间才能开工。涧西区提前谋划，全力做好土地出让前期准备工作，对新建工业项目先行完成区域评价，包括确定勘察设计单位、地质勘探、规划方案设计和施工图设计、确定施工监理单位和施工现场临时水电、特殊工程消防设计审查等。同时，自然资源和规划、发改、商务、产业集聚区管委会等相关职能部门通力配合、协同服务，成立项目服务专班及首席服务官，保障企业在签订土地合同当天即可办理建设工程规划许可证，实现“拿地即开工”，同时完善监管履约机制，保障“标准地”改革落地见效。

　　省第十一次党代会指出，加强改革系统集成、协同高效，强化开放制度供给、内外联动，持续增强高质量发展动力活力。此前，我市首宗工业用地“标准地”已在洛龙区挂牌竞拍成功。实行“标准地”供地方式，旨在进一步推进“放管服效”改革，简化企业用地审批流程和缩短时间，减轻企业负担，深化用地市场化配置改革，全面提升工程建设项目服务质量，促进重大产业项目早落地、早开工早见效，助推洛阳经济高质量发展。(记者 李岚 实习生 胡京红 通讯员 郭静阁 任芮琪)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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