洛阳历史名人邵雍登上“国家名片”

洛阳历史名人再登“国家名片”，12月2日，中国邮政特别发行《内圣外王——邵雍诞辰一〇一〇周年》个性化邮票一版。

邵雍诞辰一〇一〇周年个性化邮票

洛阳历史名人再登“国家名片”，12月2日，中国邮政特别发行《内圣外王——邵雍诞辰一〇一〇周年》个性化邮票一版。

邮票采用了双主图《乐》和《和谐》，《乐》主图既体现邵雍“乐天为事业，养志是生涯”的情怀，也暗合邵雍居所“安乐窝”；《和谐》主图体现邵雍“内圣外王”的境界，“内有圣人之德、外施王者之政”，人格理想和政治理想之间所达到的平衡。

邮票附图为画家范曾创作的《邵雍像》和诗歌。邮票设计采用先天八卦图版式，底图表现二十八星宿图和河图洛书，展示邵雍的学术源流和成就；邮票边饰选取了康节村、安乐窝、天津桥、邵雍墓四处地点作为设计素材，体现邵雍一生脉络。

记者获悉，中国集邮有限公司同步发行个性化邮票邮折及礼盒套装产品，中国邮政手机客户端、中国邮政微邮局集邮微信商城和中国邮政商城微信小程序有售。

为纪念邮票发行，洛阳市集邮协会特别制作相关宣传戳记一枚，广大集邮爱好者可前往洛龙区隋唐城路邮政所加盖。

邵雍，字尧夫，谥康节，人称安乐先生，37岁移居洛阳，52岁时入住洛阳“安乐窝”。邵雍是北宋著名的哲学家、理学家、诗人，与周敦颐、张载、程颢、程颐并称“北宋五子”，有《皇极经世》《伊川击壤集》等著作传世。邵雍著述反映出的理学思想，在宋明理学史乃至中国哲学史上均占有重要地位，其“内圣外王”和“学达性天”的境界备受世人尊崇。(记者 余子愚 通讯员 陈肖晓)