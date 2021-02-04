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建行洛阳分行实现新型数字农贷—苹果贷首笔投放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.03 15:57

　　“过去为一笔贷款，跑断腿，现在一个手机，短短几分钟时间，申请的贷款金额都到卡里了。”

　　“建行的这款惠农产品真是我们果农的福音啊！”

　　2021年12月2日，洛宁县上戈镇庙洼村农户卢师傅刚办理完建行的苹果贷，不住为建行服务点赞。

　　至此，建行洛阳洛宁支行成功办理全市首笔数字化农贷——苹果贷20万元。

　　洛阳县上戈苹果产业森林小镇，苹果产业全国闻名，卢师傅办理的苹果贷，是建行近期针对乡村果农“量身定制”的特色产品，通过苹果特色产业链等多样化服务场景，接入行内外客观反映农户客群的通用化与个性化数据信息平台，建立农户准入评价及授信模型，为符合条件的借款人办理的流动资金贷款业务。借力政府做大做强“上戈苹果”的农业扶持政策，计划优化果树品种、扩大种植数量，建行加大对果农的信贷支持力度，以实际行动振兴乡村经济。

　　建行洛阳分行认真贯彻落实党中央、国务院关于推进国家乡村振兴战略的相关精神，落实中国建设银行普惠金融发展战略，深化县域农户金融服务，全面推动涉农业务快速健康发展，成立乡村振兴业务专业服务团队，以省分行推出“裕农快贷-苹果贷”业务为抓手，积极拓展服务场景，实行点对点服务，锁定“裕农快贷-苹果贷”农户客群，通过做好裕农通课堂，对目标客户进行政策讲解和产品推介，提升果农对建行产品的认知，扩大建行产品覆盖面；洛宁支行苹果贷小分队成员深入豫西苹果重镇上戈镇政府积极对接，收集相关数据，进行导入数据，调整测试，搭建服务平台，并到田间地头、到果农果园复验真实现场考察，与果农交流，进行量身定做服务方案，赢得政府和果农的好评，最终实现苹果贷业务突破。目前，洛宁支行办理数字化农贷——苹果贷3笔41万元。(洛建宣)④
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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