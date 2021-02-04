洛阳有望再添一批国家森林康养试点单位

3日，中国林业产业联合会发布了2021年国家级森林康养试点建设单位认定结果公示公告。洛阳市栾川县入选全域森林康养试点建设县(市、区)公示名单，嵩县龙王森林康养基地、嵩县天池山森林康养基地、洛宁县神灵寨森林康养基地入选国家级森林康养试点建设基地公示名单。
3日，中国林业产业联合会发布了2021年国家级森林康养试点建设单位认定结果公示公告。洛阳市栾川县入选全域森林康养试点建设县(市、区)公示名单，嵩县龙王森林康养基地、嵩县天池山森林康养基地、洛宁县神灵寨森林康养基地入选国家级森林康养试点建设基地公示名单。
3日，中国林业产业联合会发布了2021年国家级森林康养试点建设单位认定结果公示公告。洛阳市栾川县入选全域森林康养试点建设县(市、区)公示名单，嵩县龙王森林康养基地、嵩县天池山森林康养基地、洛宁县神灵寨森林康养基地入选国家级森林康养试点建设基地公示名单。正式认定后，洛阳国家级森林康养建设单位队伍将进一步壮大，并将持续位居全省前列。
发展森林康养产业，是积极践行“两山”理念，实施“健康中国”和“乡村振兴”战略的重大举措，是促进林业生态与大健康产业融合发展极具潜力的朝阳产业，涉及森林康养环境培育、森林养生、康复、健身、休闲、森林旅游等新业态。
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