洛阳维达石化冷再生剂循环(CRC)技术应用入选全国“碳中和典型案例”

日前，由人民网、中华环保联合会、生态环境部宣传教育中心共同主办的第二届绿色经济发展论坛通过线上直播方式举办。本届论坛评选出25个“碳中和典型案例”，洛阳维达石化工程有限公司“冷再生剂循环(CRC)技术对石化行业减排的贡献”案例，因节能降碳效果突出，从全国200余家申报案例中脱颖而出，成功入选。

日前，由人民网、中华环保联合会、生态环境部宣传教育中心共同主办的第二届绿色经济发展论坛通过线上直播方式举办。本届论坛评选出25个“碳中和典型案例”，洛阳维达石化工程有限公司“冷再生剂循环(CRC)技术对石化行业减排的贡献”案例，因节能降碳效果突出，从全国200余家申报案例中脱颖而出，成功入选。

洛阳维达石化工程有限公司“冷再生剂循环技术重油催化裂化装置工业应用”项目，曾获得2015年度国家科学技术进步二等奖。此次入选2021年度全国“碳中和典型案例”，将为全国石化行业碳达峰、碳中和作出积极的贡献。

据介绍，目前我国拥有约200套催化裂化装置，约2亿吨/年加工能力。CRC技术的推广应用，可使每吨原油加工的综合能耗下降9.1%，每年还可减少CO 2 排放2258万吨，经济效益和社会效益显著。

洛阳维达石化工程有限公司董事长李群柱受邀进行大会演讲，分享了冷再生剂循环(CRC)技术在石化行业绿色低碳发展方面的探索与实践。(亚徽)④