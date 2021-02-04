河南2021下半年中小学教师资格考试面试12月9日开始报名

今日，河南省教育厅官网发布河南省教育厅关于2021年下半年中小学教师资格考试面试有关事项的公告，通知河南2021下半年中小学教师资格考试面试将于12月9日开始报名。

今日，河南省教育厅官网发布河南省教育厅关于2021年下半年中小学教师资格考试面试有关事项的公告，通知河南2021下半年中小学教师资格考试面试将于12月9日开始报名。具体事项如下：

河南省教育厅关于2021年下半年中小学教师资格考试面试有关事项的公告

根据教育部考试中心《关于2021年中小学教师资格考试考务相关事项的通知》(教试中心函〔2020〕115号)文件规定，按照教育部统一部署和河南省工作安排，现将我省2021年下半年中小学教师资格考试面试有关事项公告如下：

一、考生须知

(一)请考生在报考前认真阅读本公告，详细了解报考条件等相关要求后再开始报名。如因不符合报考条件或弄虚作假造成面试及认定等环节不能完成，一切后果由考生本人承担。

(二)考生本人通过NTCE——中国教育考试网(http://ntce.neea.edu.cn)的报名系统进行报名，并对本人所填报的个人信息和报考信息真实性、准确性负责。禁止培训机构或学校团体替代考生报名。如因委托培训机构或他人代理报名造成报名信息错误，后果由考生本人承担

(三)报名的主要流程为：网上报名、现场确认、考生缴费。考生网上提交报名信息后，须在规定时间内携带本人有关材料前往相应考区(网上报名选择考区)指定的地点进行现场确认审核，审核通过后，须及时缴费，方可完成报名。若未在规定时间提交报名信息，或没有前往现场确认审核，没有及时缴费，视为放弃当次报考。

考生个人网上报名完成后，报名网页显示为“待审核”状态，考生经过现场确认审核后，报名网页显示为“审核通过”，网上缴费成功后网页显示“支付成功”，则面试报名全部完成。

(四)网上报名系统有判别考生笔试成绩是否具备报名资格的功能，笔试成绩不合格的考生将无法进行面试网上报名操作。

(五)根据《教育部考试中心关于将2020年上半年中小学教师资格考试推迟至下半年一并组织实施的相关问题说明》规定，参加“2018年上半年至2019年下半年”各批次笔试，已通过的单科笔试科目成绩有效期延长1年，即成绩有效期由2年延长至3年，成绩查询网站页面会及时更新有效期限。

(六)考生应仔细检查网上填报的个人基本信息，确保真实无误，现场确认成功后，无法进行更改。若在审核、面试阶段发现考生重要信息存在虚假填报或填报不实，将会被取消“报名资格”或“考试成绩”，所缴报名费不予退还。

(七)2021年下半年之前参加笔试合格的考生，在面试报名前需要重新进行注册和填报个人信息，重新注册不影响考生的面试报名。参加2021年下半年笔试合格的考生不用重新注册。

(八)考生如忘记注册密码可通过以下三种途径重置：

1.自助重置密码。

考生可通过回答注册时预设的“密码保护问题”自助重置密码。

2.短信获取密码。

考生可通过报名注册时所填写的手机号码短信获取密码。注：手机短信为考生重新获取密码的重要途径，在参加中小学教师资格考试期间，请考生慎重更换手机号码。

3.拔打考试中心客服电话。

考生可在工作时间内通过拨打教育部考试中心客服电话进行密码重置。(客服电话010-82345677)

(九)在外省参加过全国中小学教师资格考试，笔试成绩合格且在有效期内，在满足我省面试报考条件的前提下可以报考。

(十)报考中职专业课及实习指导教师资格的考生需自备教材。

(十一)其他事宜。1.考生应凭打印的准考证和身份证提前到达面试考点候考室；2.考生应在规定时间内进入候考室进行抽签，按抽签的顺序进行面试抽题；3.考生面试试讲过程须按照“讲课”形式进行，“说课”形式不给分；4.未在规定时间进入候考室，迟到15分钟及以上的考生，禁止进入候考室，面试成绩按缺考处置；5.考生禁止携带手机或具有发送、接收信息功能的设备，如有违反按照作弊处理。

(十二)根据教育部《关于取消一批证明事项的通知》(教政法函〔2019〕12号)文件精神，从2019年下半年开始，取消申请中小学、幼儿园教师资格考试和认定时提交的工作单位或者人事关系证明，改为居住证。请在非户籍地报考的社会考生提前办理居住证，面试现场确认时须提供原件。

(十三)我省中小学教师资格考试以省辖市(含济源示范区)为考区(省直管县的工作由其原属省辖市负责管理)，共设18个考区。考生在选择考区时,应选择户籍所在地或居住证申领地的省辖市报考;高校在校生在报名前应充分了解本校寒假放假时间，可选择在“高校所在地”或“户籍所在地”报考本次面试。各考区在辖区内设若干考点，请考生打印准考证时关注考点位置，合理安排交通、食宿。

(十四)为贯彻落实《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》(国发明电〔2020〕14号)精神，保障广大考生和考试工作人员的生命安全和身体健康，保障教师资格考试安全有序组织，请考生仔细阅读《2021年下半年河南省中小学教师资格考试面试考生防疫须知》(附件1)并签署《考生健康承诺书》(附件2)在参加面试时交给考点工作人员，在考试期间按照要求参加考试，服从工作人员管理。