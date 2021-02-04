驾驶证换证能办理延期吗？洛阳市公安局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我的驾驶证于2021年11月27日到期，由于本人现在在国外，没法回国办理期满换证，可以办理延期业务吗？可以延期多久？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我的驾驶证于2021年11月27日到期，由于本人现在在国外，没法回国办理期满换证，可以办理延期业务吗？可以延期多久？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我的驾驶证于2021年11月27日到期，由于本人现在在国外，没法回国办理期满换证，可以办理延期业务吗？可以延期多久？
洛阳市公安局回复：您的驾驶证已超过有效期，目前在国外无法回来，可以委托家人帮您办理驾驶证延期业务，在有效期满后三年内回来换证也可以。办理该项业务在市区各车管中队或者县车管所，持代办人的身份证、您的身份证、驾驶证即可。
温馨提示：驾驶证超过有效期不得驾驶机动车！
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