隋炀帝开修大运河（千年风流话运河）

隋炀帝开修的大运河，以洛阳为中心，南达余杭(今杭州)，北通涿郡(今北京)，贯通钱塘江、长江、淮河、黄河、海河五大水系，南北纵贯2700公里，是世界上最长的人工河，也是我国腹地唯一的一条南北走向的长河。

编者按：隋炀帝开修的大运河，以洛阳为中心，南达余杭(今杭州)，北通涿郡(今北京)，贯通钱塘江、长江、淮河、黄河、海河五大水系，南北纵贯2700公里，是世界上最长的人工河，也是我国腹地唯一的一条南北走向的长河。洛阳是陆上丝绸之路与隋唐大运河唯一的交汇点，隋唐大运河又是联结陆上丝绸之路与海上丝绸之路的主要纽带。自即日起，本报推出《千年风流话运河》栏目，为大家陆续介绍隋唐大运河洛阳段的相关内容，与您一起了解这项世界文化遗产。敬请关注。

隋炀帝修建大运河，其工程大体分为4段进行。大业元年(公元605年)，隋炀帝征调河南、淮北诸郡100多万民工，开挖通济渠。通济渠分东、西两段：西段从洛阳西苑，引谷水、洛水，穿过洛阳城，沿东汉阳渠东流，在偃师东南入洛水，洛水在巩县(今巩义市)入黄河；东段从板渚(今荥阳汜水东北)再引黄河经荥泽(今郑州市西北、惠济区古荥镇一带，亦作荥播，即《尚书·禹贡》中之“荥波”)入汴水，复自大梁(今开封)东引汴水入泗水，通达淮水边的山阳(今江苏淮安)。

同年，隋炀帝征调淮南10余万民工重新开凿邗(hán)沟。邗沟，本为春秋时吴王夫差开凿的运河故道，东汉建安(公元196年—公元220年)初，广陵郡(治今扬州市)太守陈登开凿新道，线路有所改动。此次隋炀帝重新开凿邗沟，即略沿建安陈登新道，自山阳至扬子(今江苏扬州南)入长江。

大运河宽四十步(一步六尺，一尺当今0.296米)，两岸修成御道，栽植柳树，形成水陆并行的交通线。

大业元年八月，隋炀帝游幸江都(今江苏扬州)，由洛阳显仁宫出发，乘“小朱航”，顺通济渠出洛口(今巩义境内)，改乘龙舟。“龙舟四重，高四十五尺，长二百尺。上重有正殿、内殿、东西朝堂，中二重有百二十房，皆饰以金玉，下重内侍处之”， “舳舻相接二百余里，照耀川陆，骑兵翊两岸而行，旌旗蔽野”。

大业四年(公元608年)，隋炀帝征调河北诸郡100余万人，开挖永济渠，引沁水南通黄河，北接卫河至涿郡(治蓟县，北京市西南)，全长2000余里。

大业六年(公元610年)，隋炀帝二游江都。到江都后，欲巡幸会稽(今浙江绍兴)，便征调大量民工在长江以南开“江南河”，从京口(今江苏镇江)引江水，穿越太湖流域，直达钱塘江边的余杭，长八百余里，宽十余丈，可通行龙舟。至此，工程异常浩大、复杂的大运河全线告竣。

大业七年(公元611年)二月，隋炀帝乘坐龙舟，率文武百官，还有两岸御道步行的人等数千人，由江都出发，沿大运河邗沟、通济渠北行，渡黄河，进入永济渠，一路浩浩荡荡，夏四月，到达涿郡。

开挖大运河，耗费了巨大的人力、物力、财力，使得千百万人妻离子散、家破人亡，无数民夫死于挖河工地，劳动人民付出了惨重的代价。

唐代诗人皮日休《汴河怀古》诗云：“尽道隋亡为此河，至今千里赖通波。若无水殿龙舟事，共禹论功不较多。”大运河是沟通南北的大动脉，对加强南北经济、文化的联系和发展，对国家的统一，都发挥了重大历史作用。

隋唐以降迄宋代，以洛阳为中心的大运河，一直是南北交通运输的主要干线。

元朝定都大都(今北京)后，政治、经济、文化中心北移，在今山东临清市、济宁市间，元世祖至元十七年(公元1280年)，开挖济州河；至元二十六年(公元1289年)，开挖会通河。至元二十八年(公元1291年)，在今北京市区，根据时任“都水监”郭守敬的建议，开挖通惠河。3条人工河道开通后，就可以从当时黄河流经的徐州，向西北直达卫河上的临清(今山东省西北部，邻河北省)，船舶可由徐州北上，不再西绕河南，可省去六七百里的航程。这便是元代以后，北起大都、南达杭州的大运河，称京杭大运河，纵贯河北、山东、江苏、浙江四省，全长1747公里。(徐金星)