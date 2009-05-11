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周武王姬发灭商建周 为营建洛邑奠定基础（都洛帝王史话）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2021.12.03 08:50

　　周武王姬发是周文王姬昌与太姒(sì)的嫡次子，岐周(今陕西岐山)人，周朝开国君主。

　　周文王崩逝后，姬发继位，称为武王。武王继位后，继承父志，重用贤良，周国日益强盛。武王两次召集天下诸侯会师于孟津(古盟津)，讨伐暴君纣王，灭商建周朝，为周成王营建洛邑、周平王迁都洛邑奠定了政治基础。

　　八百诸侯 会于孟津

　　周文王姬昌时期，国力逐渐强大，当时有“天下三分，其二归周”的说法。姬发继位后，对内重用贤良，继续以姜太公(即姜尚)为军师，并任用弟弟周公旦为太宰，召公、毕公、康叔、丹季等良臣均各当其位，人才荟萃，国力蒸蒸日上。同时，他对外争取联合更多诸侯国，壮大力量。武王审时度势，积极为灭商做准备。

　　从“八百诸侯会盟津”可以看出周武王的军事韬略。《史记》载：“诸侯不期而会盟津者八百诸侯，诸侯皆曰：‘纣可伐矣。’武王曰：‘女未知天命，未可也。’乃还师归。”“盟津”指的是今孟津。

　　商朝末年，八百诸侯从四面八方来到河洛地区，在今孟津一带的黄河渡口边结盟。武王召集如此多的诸侯举行阅兵仪式，一方面说明周国势力确实强大，另一方面说明殷商的影响力下降。更加关键的是，这次结盟，周国确定了自己的盟主地位。

　　虽然当时诸侯的军队已渡过黄河，但武王认为伐纣时机尚不成熟，告诫大家不要操之过急。

　　孟津誓师 征伐纣王

　　班师回朝后，武王一边加紧练兵，一边密切关注商朝动向。商朝宗室大臣比干被剖腹挖心，商纣王的叔父箕子被罚为奴，纣王的长兄微子隐居……武王听到探子的汇报后，觉得殷商已分崩离析，征伐纣王的时机到了！

　　武王亲率大军东进，召集八百诸侯重新会师于孟津。在孟津，武王进行了一次精彩的战前动员，留下了战斗檄文《牧誓》。

　　他说：“诸位友邦君长和将士们，殷纣荒废国政，不敬神道，离弃同胞，暴虐百姓，天怒人怨。现在，上天命令我向殷商行使惩罚。将士们，举起你们的戈，拿起你们的盾，要像虎那样威武、如熊一般去战斗。努力啊，将士们！”

　　武王把敌我形势说明后，士气大振，军队一路所向披靡，很快抵达牧野(今新乡市北)，与商朝之师对垒。

　　商朝灭亡 周朝建立

　　纣王信心满满，自以为70万大军怎能不抵周军区区5万人马？他哪知武王的军队是经过严格训练的精锐之师，而他的大军一多半是奴隶和从东夷捉来的俘虏，平日受尽压迫和虐待，对他恨之入骨，又有谁肯卖命？所以，两军刚一交锋，奴隶们就掉转矛头，配合周军攻打商军，70万商军顷刻间土崩瓦解。周军军师姜尚指挥军队乘胜追击，一直追到朝歌。

　　牧野之战失败后，纣王逃回朝歌，感到已无力回天，命人将宫里的珍宝都搬到鹿台(纣王所建的宫苑建筑)，自焚而亡，商朝走到尽头。

　　武王建立周朝后，定都镐京(今陕西西安西南)，追封其父姬昌为文王。由于辛劳过度，武王在灭商后的第二年就病倒了。当时，天下尚未安定，武王弥留之际，担心自己的儿子姬诵(周成王)年纪尚幼，把辅政大事委托给了其弟叔旦，不久驾崩。

　　虽然周武王并未建都于洛阳，但他两次号召八百诸侯会师于孟津，起兵伐商，为营建洛邑、迁都洛邑奠定了政治基础。（记者 贾臻）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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