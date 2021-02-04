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楼梯间地埋供热管漏水由谁来修 后续结果出来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.03 08:30

　　11月27日，本网以《楼梯间地埋供热管漏水，该由谁来修？相关部门：受影响业主可申请维修基金》（详情《楼梯间地埋供热管漏水，该由谁来修？相关部门：受影响业主可申请维修基金》）为题，报道了洛龙区帝都国际城小区业主陈女士的经历。昨日，记者了解到，相关漏水点已找到并维修完毕。

　　此前，该小区业主陈女士反映，因为单元楼楼梯间的地埋供热管漏水，她和邻居只得暂时关闭供热井阀门，找不到主管单位维修，破拆的楼梯走廊已经影响出行和用暖。

　　报道刊发后，引起市供热办、洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司、洛龙区住建部门的关注。“综合省市供热条例及物业条例来看，专业经营单位负责分户终端计量装置或入户端口以外设施设备的运行、维修、养护、更新，相关费用依法计入成本。楼梯间虽属于公共区域，但楼梯间的地埋管属于表后部分，须由用户管理。”三家单位对相关产权归属问题解释内容相似。

　　昨日，业主陈女士向记者回复：“经过协商，破拆地砖、更换塑管及铺设地砖的费用，由我们负责。被泡坏的墙体，后期由物业公司进行修复。”

　　当天，记者来到该单元楼看到，此前破拆的楼梯间已经修复完毕，几户业主已开阀恢复供热。(记者 王博东 见习记者 李雅君)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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