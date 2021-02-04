徐衣显与安盛集团董事长王志举行工作会谈

昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显与来洛对接的安盛集团董事长王志一行举行工作会谈，双方围绕文旅融合、产业发展、生态建设等进行了深入交流。

昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显与来洛对接的安盛集团董事长王志一行举行工作会谈，双方围绕文旅融合、产业发展、生态建设等进行了深入交流。

徐衣显表示，洛阳区位优势明显、文化底蕴厚重，城市包容性强、开放意识强，是一片机遇叠加、前景广阔的投资沃土。省委、省政府对洛阳未来发展寄予厚望、给予大力支持，洛阳正抢抓构建新发展格局、中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展、副中心城市建设等重大战略机遇，着力打造全省文化中心、全国文创高地，希望安盛集团和洛阳携手合作，聚焦重点领域，找准主攻方向，不断增强文旅产业投融资能力，优化运营管理体制机制，推动实施文旅文创融合战略取得更大成果，努力把洛阳历史文化资源优势更好转化为发展优势、竞争胜势。

王志表示，文旅消费已成为普遍需求，洛阳文旅文创产业发展潜力巨大，城市知名度、美誉度呈现不断上升态势。安盛集团将充分发挥技术、团队、运营等优势，紧密结合洛阳文化特色，助力洛阳打造高水准、超一流的高塔实景秀等文旅融合项目，在资源转化中加快发展更具竞争力的文旅产业。（记者 智慧）