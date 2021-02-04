树牢正确执纪导向 为重振洛阳辉煌提供坚强保障

1日至昨日，市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国先后到汝阳县、涧西区，督导调研全市纪检监察系统解放思想改革创新工作推进会各项工作部署落实情况，并对做好下一步工作提出要求。

1日至昨日，市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国先后到汝阳县、涧西区，督导调研全市纪检监察系统解放思想改革创新工作推进会各项工作部署落实情况，并对做好下一步工作提出要求。 1日至昨日，市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国先后到汝阳县、涧西区，督导调研全市纪检监察系统解放思想改革创新工作推进会各项工作部署落实情况，并对做好下一步工作提出要求。 为进一步解放思想、统一认识，切实把握正确执纪导向，更好激励保护干部担当作为，有力保障市委中心工作，市纪委监委组织开展全系统解放思想改革创新工作推进会，主要包括开展全员学习、撰写心得体会、组织演讲比赛、举行研讨交流、组织业务培训等活动。目前，各项活动正在有序推进。 督导调研期间，李保国分别组织两县区纪委监委领导班子和部分委机关部室负责人、派驻(出)机构负责人、乡镇(街道)纪委(纪工委)书记，围绕如何结合实际深入开展解放思想大讨论、如何更加有效落实市委对纪检监察工作新要求等话题，与大家互动交流，讲理念、教方法，解决工作中遇到的问题。 李保国强调，全市纪检监察系统要认真领悟、准确把握、严格落实市委关于纪检监察工作的新部署新要求，切实把“严”的主基调与激励干部担当作为高度统一起来；把“治已病”与“治未病”高度统一起来，把“治未病”摆在更加突出位置，真正把正确的执纪导向压实到每名纪检监察干部身上、体现到纪检监察具体工作中、落实到纪检监察每条线索处置中，确保各项工作始终沿着正确方向前进，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌提供坚强纪法保障。要结合当地实际，深学、深悟、深谋、深做，持续推动解放思想、改革创新走向深入，树立纪检监察工作新标杆，不断推进新时代纪检监察工作高质量发展。(记者 郭飞飞)