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徐衣显对城镇燃气安全排查整治行动提出要求 坚持人民至上生命至上 守牢底线确保万无一失
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.03 08:20

　　昨日上午，在收听收看全国、全省城镇燃气安全排查整治行动部署电视电话会议后，市委副书记、代市长徐衣显立即主持召开会议，要求迅速贯彻全国、全省会议精神，坚持人民至上、生命至上，扛牢政治责任，为“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”提供有力的安全保障。

　　今年以来，国内燃气事故多发，习近平总书记多次作出重要指示批示。徐衣显强调，要树立底线思维，以案为鉴、警钟长鸣，持续保持安全稳定形势，全力保障人民群众生命和财产安全。一要认真贯彻精准落实。充分认清抓好燃气安全工作的极端重要性、任务艰巨性、形势紧迫性，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，紧盯中心城区、农村地区、老旧小区等重点，抓牢安全培训不足、安全意识不强等短板，制定周密措施，全面排查整治，确保万无一失。二要突出抓好重点任务。认真落实全国城镇燃气安全专项整治“十项重点任务”，严格执行全省燃气安全管理“十三条”，做到“三停气、六一律、四追责”，全过程督促指导，高效能安全监管。三要全面排查重点部位。对每个燃气经营企业、使用企业逐条逐项检查，紧盯燃气供应场站设施及管网等重点部位、重点环节，实行“谁巡查、谁签字、谁负责”，建立“一本账”，对照“一张图”，开展“回头看”，全面体检、系统整治。四要坚决彻底整治隐患。严肃整治“五个一批”，整改治理一批重大安全隐患，依法严惩一批非法违法行为，关闭取缔一批违法违规和不符合安全生产条件的企业，联合惩戒一批严重失信的市场主体，问责曝光一批责任措施不落实的单位和个人，从根本上消除安全隐患。五要强化应急能力建设。全面加强各类燃气企业规范管理，强化实操培训，落实执证上岗，杜绝失责失守。健全双重预防安全体系，建立分级管控、隐患排查清单和考核奖惩制度。提高安全监管信息化水平，加大安全投入，运用现代技术，建立数据图谱，建设智能燃气安全监管平台。科学规划改造，主动向上对接，做到长短结合。六要强化宣传教育培训。利用广播、电视、网络、短信、微信等多种媒介，广泛宣传新安全生产法和安全用气常识，设立举报热线，拓宽投诉渠道，强化社会监督。七要压紧压实各方责任。各县区政府主要负责人要亲自部署、加强统筹。公安、住建、商务、应急、交通等行业主管部门要严格落实“三管三必须”，加强联合执法，实施联合惩戒。各类企业要强化“第一责任人”法定责任，严格落实全员安全生产责任制。

　　孙延文、李新建参加会议。（记者 智慧）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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