现场短新闻：愿闻“其祥”【视频】

1日下午，河南青年讲师团走进孟津区常袋镇马岭村，与来自该区的40余名基层团干和创业青年代表，宣讲交流党的十九届六中全会精神。

“哈哈，那我也当一回‘青年讲师’……”

1日下午，河南青年讲师团走进孟津区常袋镇马岭村，与来自该区的40余名基层团干和创业青年代表，宣讲交流党的十九届六中全会精神。

会前，大家饶有兴致地参观了村容村貌，对马岭村这个闻名遐迩的“中国美丽乡村百佳范例”赞不绝口，对该村党支部书记、村委会主任马其祥更是佩服有加。

宣讲活动结束之际，应与会青年要求，主持人特邀马其祥给大家讲两句。

马其祥哈哈一笑，接过话筒走向前去，现场响起热烈掌声。

没有课件，没有讲稿，马其祥结合六中全会和省、市党代会精神的学习体会以及马岭村几十年的发展经历，声情并茂地讲起了创新的重要性。