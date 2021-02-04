洛阳市两家庭获评2021年全国最美家庭

2日，洛报融媒记者从洛阳市妇联获悉，近日，中央宣传部、中央文明办、全国妇联的召开加强家庭家教家风建设工作推进会，现场揭晓了999户2021年全国最美家庭，我市冀虎山家庭、赵长寿家庭获此殊荣。

2日，洛报融媒记者从洛阳市妇联获悉，近日，中央宣传部、中央文明办、全国妇联的召开加强家庭家教家风建设工作推进会，现场揭晓了999户2021年全国最美家庭，我市冀虎山家庭、赵长寿家庭获此殊荣。

今年63岁的冀虎山家住洛龙区，曾参与1979年的对越自卫反击战，在战场上作战英勇，后被原广州军区授予“战斗英雄”荣誉称号。回地方工作后，他和妻子相互帮助、相互包容，孝顺双方老人。在生活中，他常给后代们讲述自己的从军经历，鼓励孩子们去部队历练，报效祖国。身教胜于言传，夫妻俩孝亲敬长的态度影响到儿子、儿媳和孙子。儿子冀海翔在一所中学当老师，爱岗敬业，因材施教，对每一名孩子负责。每逢节假日，冀海翔都会带着妻儿回来看望父母，带父母去旅游。退休后，冀虎山成为社区的环保志愿者，经常参与垃圾分类、清洁社区等活动，发挥余热为社会做贡献。

今年95岁的赵长寿家住伊滨区庞村镇赵屯村，曾参加过解放战争，在淮海战役中荣立特等功。1956年，复员后的他开始在当地任村支书，一心一意为家乡谋发展，一干就是19年。在国家建设上尽心竭力的他也十分重视对后代的教育。他努力为孩子营造温馨、轻松的家庭氛围，以朋友式的友好相处代替家长式的严厉管教，尊重孩子的想法，支持孩子的兴趣爱好，以身作则培养孩子爱读书的好习惯。此外，赵长寿还重视对后代的革命传统教育，用故事的形式引导后代学习革命先辈的理想信念和担当作为，做一个对社会有用的人。（记者 李冰 见习记者 吕百营 通讯员 董翠翠 杨珂）