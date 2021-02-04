点赞！洛阳这个社区给孤寡老人送爱心蔬菜【视频】

“送菜上门，温暖老人家！”2日上午，洛龙区学府街道国宝社区的姚先生收到社区送来的爱心蔬菜，随即发了一条朋友圈，为这一暖心行为点赞。

“送菜上门，温暖老人家！”2日上午，洛龙区学府街道国宝社区的姚先生收到社区送来的爱心蔬菜，随即发了一条朋友圈，为这一暖心行为点赞。

这是该社区联合爱心企业开展的“冬日暖阳，真情奉献，爱心蔬菜暖民心”志愿服务活动，共为3个小区的50余户孤寡老人、独居老人、老党员等送去100棵白菜，300斤萝卜、土豆，让他们在寒冬感受到社区的关爱和温暖。

该社区相关负责人告诉洛报融媒记者，30名志愿者在发放爱心蔬菜的同时，还仔细询问了老人的身体状况和生活情况，并叮嘱他们注意保暖，保重身体。(记者 仝景菁 实习生 杨颍静 通讯员 李贺 文/图/视频)