洛阳老人卖粉条代子还债，“这钱不还，我心难安”【视频】

“那咋行，他们不要我们也得还，谁赚钱都不容易，俺们不能落这亏欠。”2日上午，62岁的洛阳市嵩县田湖镇卸甲沟村村民杨长法，在得知“债主”们纷纷跟自己喊话“不用还钱”后，他停下手中正和老伴儿韩秋梅一起将粉条分装的活儿，抹了一把发红的眼眶说，“娃子不在了，把欠的那18万还完，是俺们过日子的奔头。”

“那咋行，他们不要我们也得还，谁赚钱都不容易，俺们不能落这亏欠。”2日上午，62岁的洛阳市嵩县田湖镇卸甲沟村村民杨长法，在得知“债主”们纷纷跟自己喊话“不用还钱”后，他停下手中正和老伴儿韩秋梅一起将粉条分装的活儿，抹了一把发红的眼眶说，“娃子不在了，把欠的那18万还完，是俺们过日子的奔头。”

2018年，杨长法的独子杨可伟在饭店打工时突发脑出血，虽然保住了性命，但成了植物人，直到今年10月因病情恶化去世。杨可伟去世前，为支付20多万元的医药费用，杨长法老两口不仅掏空了自己多年的积蓄，还欠下了18万元外债。

“娃子走后，俺觉得日子可没意思、可难熬。”一提起娃子，韩秋梅的泪就止不住地流。韩秋梅说，杨长法当时鼓励她说，俺俩得活下去，欠别人的18万块钱还没还，她想想也是，“欠别人的不还，一辈子心里落亏欠”。