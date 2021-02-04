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争创“三个典范”！洛阳交通运输系统发布方案，明确16项任务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.02 20:30

　　2日，洛阳交通运输系统举行创建全国文明典范城市交通先行动员部署会，发布创建全国文明典范城市交通先行工作方案，明确16项任务，要求争创“三个典范”。

　　该方案要求，以创建全国公交都市示范城市为目标，争创绿色智慧交通典范。扩大智能电子公交站牌覆盖面；全面推进交通一卡通在城市公交、地铁、出租、班线客运等领域互联互通；整合常规公交、轨道交通服务体系，优化换乘服务；重点推进中心城区公交枢纽建设，推动轨道配套场站同步建设，实现多模式公交系统无缝衔接；整合现有数据信息，重点提升公交运行监测、信息服务等功能；实现交通监控、出行服务、交通指挥、应急处置等功能；持续宣传绿色出行。

　　以创建全国文明单位为目标，争创文明素质养成典范。深化理想信念建设；培育和践行社会主义核心价值观；打造交通党建品牌；加强思想道德建设；推进单位文化建设。

　　以建设人民满意交通为目标，争创行业优质服务典范。加强车站、机场等交通枢纽重点区域和“两客一危一货”交通执法力度；排查整治交通枢纽环境秩序；加强出租车行业教育培训，严厉打击“黑出租”等非法营运行为，加快推进网约车合规化进程；在城市公交、轨道交通等窗口地带开展文明服务活动，拓展便民服务覆盖面；推进信用交通体系建设，加大对交通运输领域诚信主体激励和失信主体惩戒力度。(记者 赵硕 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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