《风起洛阳》开播，飙至爱奇艺电视剧热播榜榜首

12月1日晚，备受关注的网剧《风起洛阳》开播。截至记者发稿时，该剧在爱奇艺站内热度突破8800，飙升至爱奇艺电视剧热播榜榜首。

12月1日晚，备受关注的网剧《风起洛阳》开播。截至记者发稿时，该剧在爱奇艺站内热度突破8800，飙升至爱奇艺电视剧热播榜榜首。

《风起洛阳》由爱奇艺、留白影视、洛阳文保集团联合出品，是洛阳市与爱奇艺开展洛阳IP联动计划的核心项目。该剧改编自知名作家马伯庸的作品《洛阳》，青枚、武聪任总编剧，谢泽任总导演，黄轩、王一博领衔男主演，宋茜领衔女主演，宋轶特别主演，咏梅特邀主演，讲述了一群心怀正义的人为守护洛阳城安危，破解危机迷局、共担责任使命的故事。

《风起洛阳》的故事极富东方想象力，在线索与迷局不断交织的过程中，串联起洛阳城生活百态，并塑造出跨越市井、江湖、朝堂的“守护正义”英雄群像，串联起洛阳的鲜活肌理，并以小人物的无畏与大义，彰显“位卑未敢忘忧国”的民族精神与价值底色。

据悉，剧组共复原100多处场景，动用群众演员2.5万人次、服装道具2万余组，力求GPS地图式扫描洛阳展现大唐盛景。从播出的剧集可以看出，在美术置景和风土人情方面，《风起洛阳》回归中国传统美学，力图还原“神都109坊”的城建布局、洛水流域的分布位置、南市贸易的包罗万象。剧集再现洛阳的市井烟火，打造了一场百姓安居乐业、人间极尽繁华的洛阳盛景。太初宫、仙居殿等城市地标的复刻还原，天堂、明堂的设计构造，联昉、内卫等机关的匠心打磨，无一不展现着洛阳古城的深厚文化底蕴。同时，洛阳水席、羊肉汤等饮食文化、人文习俗也融会贯通其中，让观众从不同层面领略洛阳的传统文化之美。

为了对盛唐风貌进行历史还原和艺术展现，洛阳市文化广电和旅游局在该剧创制阶段，通过组织专家座谈、梳理洛阳文旅资源，在关键剧情进行洛阳文旅元素植入，并运用互联网语言，引发话题讨论，推动年轻群体中的洛阳品牌文化输出。

作为爱奇艺“华夏古城宇宙”的首发作品，《风起洛阳》率先为观众揭开华夏五千年灿烂文明的序幕，首播迅速引发网友热议。“风起洛阳开播”“风起洛阳弹幕”“风起洛阳32倍速上剧情”“风起洛阳镜头美学”等25个话题先后登上微博热搜，《风起洛阳》相关话题阅读量达20多亿次，网友纷纷评论“意犹未尽”“制作精良”。

爱奇艺VIP会员每周三至周六20:00各更新2集，非会员每周三至周日20:00各转免1集。华夏古城洛阳风起，锁定爱奇艺，与《风起洛阳》共赴神都，探奇案，赏美景，尝美食，品味东方神韵！(记者 李冰 通讯员 周亚伟)(图片由爱奇艺提供)