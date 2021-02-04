洛阳市开展送法进军营暨红色宣讲活动

12月2日，洛阳市退役军人事务局深入驻洛某部，组织开展送法进军营暨红色宣讲活动，进一步提高广大官兵法律素养，切实维护国防利益和军人军属的合法权益，扎实做好双拥共建工作。

12月2日，洛阳市退役军人事务局深入驻洛某部，组织开展送法进军营暨红色宣讲活动，进一步提高广大官兵法律素养，切实维护国防利益和军人军属的合法权益，扎实做好双拥共建工作。

活动中，洛阳市退役军人事务局为部队官兵送去宪法、退役军人保障法等相关法律法规读本和宣传手册，还组织党员干部深入基层官兵连队，对官兵们感兴趣的法律知识及提出的法律问题进行细致解答。同时，还组织“红色记忆”宣讲团，宣讲革命先辈的革命精神，激励部队官兵继承先辈遗志，不忘初心，接续奋斗。

洛阳市退役军人事务局有关负责人表示，今后将持续有效发挥职能作用，竭尽所能关心和支持驻洛部队建设，共筑鱼水情，为国防事业发展和洛阳高质量发展贡献力量。(记者 申利超 通讯员 韩中军 文/图)