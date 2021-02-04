洛阳多部门联合行动整治电动三轮车、低速电动四轮车等违法违规行为

12月2日，公安交警、城管、交通联合开展电动三轮车、低速电动四轮车及电动自行车违法违规综合整治行动。
12月2日，公安交警、城管、交通联合开展电动三轮车、低速电动四轮车及电动自行车违法违规综合整治行动。
12月2日，公安交警、城管、交通联合开展电动三轮车、低速电动四轮车及电动自行车违法违规综合整治行动，对违反禁行规定通行的电动三轮车、低速电动四轮车及电动自行车进行劝导和查处，严查电动三轮车超载超员、乱停乱放、无牌无证、非法载客等交通违法行为，为广大人民群众营造一个安全、畅通、有序的道路交通环境。此次专项整治行动持续至2022年1月20日。(记者 李卫超 通讯员 姜东 摄)
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