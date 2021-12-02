徐伍，1921年10月9日出生于河南省鄢陵县一个普通农民家庭，解放前在龙门煤矿工作，解放后调到洛阳市建筑工程公司上班。

个人经历

徐伍，1921年10月9日出生于河南省鄢陵县一个普通农民家庭，解放前在龙门煤矿工作，解放后调到洛阳市建筑工程公司上班。27岁时结婚成家，居住在涧西区24号院。他和他的妻子杨秀珍结婚73年，靠辛勤工作，勤俭持家，拉扯大了两儿两女共四个孩子，如今这个大家庭里有21名成员。老人的孙子孙女都已经上班了，重外孙大的7岁，最小的也3岁了。一家人四世同堂，其乐融融。进入期颐之年的徐伍老人，红光满面，行动敏捷，虽然耳朵有点背，但身体非常硬朗。老人出门不需要轮椅，每天院子里转转，特别喜欢与人聊天。