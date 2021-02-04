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洛河瀛洲桥西侧橡胶坝为何塌坝运行？答复来了【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.18 20:00

　　近日，不少市民咨询：“汛期已过，为何洛河瀛洲桥西侧的橡胶坝还在塌坝运行？”

　　18日，洛报融媒记者咨询相关部门得知，此处橡胶坝在今年汛期时出现水毁，待修复后将根据情况升起橡胶坝。

　　市民疑问的焦点是洛河瀛洲桥西侧的橡胶坝，往年，在非汛期时，橡胶坝一般会升起蓄水，而今年，在非汛期，且河流水位较低的情况下，洛河瀛洲桥西侧的橡胶坝却仍旧塌坝运行。

　　带着市民的疑问，18日上午，洛报融媒记者来到洛河北岸瀛洲桥西侧200米处的二级滩地，洛报融媒记者看到，此处的橡胶坝仍处于塌坝运行，洛河水流缓缓流过，河中央，还能看到一些湿地植被。一名钓鱼爱好者说，今年的水位比往年同时段还要低一些。

　　“没有升起橡胶坝蓄水是因为橡胶坝被水毁了。”洛阳市河渠管理处洛河一所相关负责人解释，今年7月以来，洛阳遭遇多场大暴雨，洛河上游来水量明显增加，在此期间，洛河市区段的橡胶坝处于塌坝运行。由于汛期河流水势较大，洛河上游冲下来的树枝、石头等杂物，将洛河瀛洲桥西侧的橡胶坝损毁。“我们检查后发现，坝顶有一处手掌大小的破洞，由于橡胶坝注满水后才能升起，有了破洞就无法升起。”

　　该负责人表示，由于此处橡胶坝水毁处需要专业人员修复，工作人员发现后已及时上报修复方案，预计年底前完成修复工作。(记者 王雨 文/图/视频 通讯员 李超峰)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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