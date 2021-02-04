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致敬！洛阳人付会斌入选第八届河南省道德模范拟表彰对象名单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.18 20:00

　　17日，记者从市文明办获悉，第八届河南省道德模范评选委员会公示了“第八届河南省道德模范”拟表彰对象名单，洛阳小红帽志愿服务团队负责人付会斌上榜，公示期将持续至24日。

　　1971年出生的付会斌，十多年来，带领小红帽志愿者团队，多次奋不顾身参与灾害救援。

　　今年7月防汛救灾期间，他带领21名志愿者驰援新乡、鹤壁。不仅如此，他个人捐款3万元，带领团队募集救灾物资及款项，共计48万元，分批送往郑州，洛阳偃师，新乡、卫辉、浚县。不仅如此，他先后带领志愿者参与了汶川、玉树、雅安等抗震救灾，为灾区送去食品、药品等价值50万元物资20余吨。

　　2019年12月，付会斌家庭被省文明办评为河南省文明家庭；2020年11月，其家庭被中央文明办评为第二届全国文明家庭；今年10月，付会斌获得河南省防汛救灾优秀志愿者称号，所带领的洛阳小红帽志愿者团队也荣获河南省防汛救灾优秀志愿服务组织。

　　据悉，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，着力培养时代新人、弘扬时代新风，引领全社会学习道德模范高尚品格，河南省从各地上报的195个候选人中，评选出14名河南省道德模范候选人，7名河南省道德模范提名奖候选人。（记者 贾臻 见习记者 梁笑宇 通讯员 张宏波）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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