为产业发展再添动力！洛阳电子信息制造产业联盟正式成立

18日，洛阳电子信息制造产业联盟成立，标志着产业链链长和产业联盟会长“双长制”在全市实现进一步落地，加速推动洛阳电子信息制造产业高质量发展。

18日，洛阳电子信息制造产业联盟成立，标志着产业链链长和产业联盟会长“双长制”在全市实现进一步落地，加速推动洛阳电子信息制造产业高质量发展。

在当日举行的联盟成立会议中，中硅高科、中航光电、高新四丰电子、凯迈测控、洛阳单晶硅、河南科技大学、洛阳理工学院等26家洛阳电子信息制造行业代表出席。其中，中硅高科当选联盟理事长单位，凯迈测控当选秘书长单位。

此次洛阳电子信息制造产业联盟成立，既是“双长制”在洛阳的又一次落地，又标志着洛阳电子信息制造业进入提速发展新阶段。后续各联盟成员单位将通过加强沟通联系，整合在上游电子功能材料、产品设计、中游制造等领域的技术优势，积极开展产业链、上下游产品对接与合作，共同提升产业化、规模化发展水平，加速增强电子信息制造业的整体竞争力。

围绕对应产业发展，下一步，洛阳还将深化产业链链长和产业联盟会长“双长制”作用，推动电子信息制造业集聚，重点发展电子级多晶硅、大尺寸硅抛光片、光电电子器件、靶材、智能光电产品等产业，积极培育光电电子器件产业集群，打造国内有影响力的电子信息制造产业基地。(记者 陈曦 通讯员 白宁 文/图)