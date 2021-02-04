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《大遗址保护利用“十四五”专项规划》发布 “洛阳元素”众多
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.18 20:00

二里头遗址

　　近日，国家文物局印发了《大遗址保护利用“十四五”专项规划》(以下简称《规划》)。18日，国家文物局文物保护与考古司对《规划》进行了详细解读。

　　《规划》包括正文和附件两部分。正文涵盖发展形势、总体要求、主要任务、保障措施四个部分，附件为“十四五”时期大遗址名单。洛报融媒记者发现，“十四五”时期大遗址名单共有150处，其中河南有16处，位于洛阳的二里头遗址、偃师商城遗址、汉魏洛阳故城、邙山陵墓群、隋唐洛阳城遗址、回洛仓遗址、含嘉仓遗址均包含在名单中。

　　含嘉仓遗址

　　在《规划》明确的6大专栏14项重大任务中，频繁提到洛阳各处大遗址及其蕴含的历史文化因素——

　　●“考古中国”重大项目：依托大遗址实施夏文化研究等重大考古研究专项，形成“考古中国”基础项目库，并持续培育“考古中国”重大项目，开展多学科、跨地区合作研究，集中力量解决重大历史问题。

　　●大遗址考古报告出版工程：开展大遗址考古资料整理和报告出版工作，推动建立大遗址考古成果年度报告、重要发现发布、重要考古报告出版清单监督机制，编辑出版二里头遗址、汉魏洛阳故城等20部至30部重要大遗址考古报告。

　　●大遗址文物本体抢救保护项目：重点开展汉魏洛阳故城等文物本体抢救保护项目，实现大遗址文物本体和周边环境总体安全。

　　●大遗址展示提升工程：以二里头遗址、隋唐洛阳城遗址等30处已开放大遗址为重点，进一步优化陈列展览、标识解说、景观绿化、道路交通、游客服务等设施，提升大遗址开放服务水平，为人民群众提供更多开放共享、底蕴深厚的公共空间。

　　●国家遗产线路：以丝绸之路(陆上丝绸之路、海上丝绸之路)、秦直道、蜀道、万里茶道、南粵古驿道、湘桂古道、河西走廊等线性大遗址为主体，标识一批纵横国土、串联古今、维系统一的国家遗产线路。

　　●大遗址保护利用片区：充分发挥大遗址保护利用片区的集群优势和协同效应，统筹部署片区内大遗址保护利用，推动大遗址融入现代生活。持续建设洛阳、郑州等大遗址保护利用片区，明确片区“十四五”期间建设发展总体目标、主要任务和实施计划。

　　●长城、大运河、黄河国家文化公园：以大遗址保护利用为核心，落实长城、大运河国家文化公园建设保护规划，整合长城沿线15个省区市、大运河沿线8个省市文物和文化资源，集中打造中华文化重要标志。实施黄河文化遗产系统保护工程，建设黄河文化遗产廊道，重点推进黄河青海、甘肃、内蒙古、河南、山东段大遗址保护利用工作。

　　此外，中华文明探源工程、全国大遗址基础信息数据平台、大遗址研学精品工程、一流遗址博物馆创建项目、国家考古遗址公园数字互联工程等，也与洛阳多项正在推进的工作息息相关。市文物局相关负责表示，洛阳大遗址数量多、规模大、时间跨度长、分布相对集中，在推动大遗址考古研究、文物保护、展示利用、文化传承等方面责任重大，文物部门将坚持国家属性、考古支撑、保护第一、合理利用、创新驱动、融合发展等基本原则，进一步探索符合国情的文物保护利用之路，为确保“十四五”期间大遗址保护利用工作高质量推进贡献力量。(记者 智慧 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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