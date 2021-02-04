“直播带岗”助退役军人就业！豫西片区退役军人线上招聘月活动启动

“大家好，这里是2021年豫西片区退役军人线上招聘月活动的现场……”18日9时30分，在市人力资源市场的招聘直播间内，随着主持人简单的开场白，此次招聘月活动正式拉开帷幕。

“大家好，这里是2021年豫西片区退役军人线上招聘月活动的现场……”18日9时30分，在市人力资源市场的招聘直播间内，随着主持人简单的开场白，此次招聘月活动正式拉开帷幕。

“都有哪些企业？”“有什么岗位？”“自主就业退役士兵在创业方面税费减免方面有什么优待政策？”……招聘会开始后，求职者的一条条留言不断刷屏。

“根据国家政策和我们银行规定，优先录取退役军人，年龄在25至60岁之间。”

“我们本次招聘的退役军人没有试用期，入职即转正，拿满额绩效奖金和社会保险。”

……

各家招聘企业负责人一一走进直播间，与退役军人进行网络“面对面”互动，介绍着企业的招聘岗位、工作环境、薪资待遇等相关信息，并与求职者在“云端”实时交流。