票价低至79元！洛阳北郊机场再添新航线 “兰州=洛阳=温州”成功首航【视频】

18日，洛报融媒记者从洛阳北郊机场获悉，“兰州=洛阳=温州”航线成功首航，该机场再添一条新航线。

18日，洛报融媒记者从洛阳北郊机场获悉，“兰州=洛阳=温州”航线成功首航，该机场再添一条新航线。 18日，洛报融媒记者从洛阳北郊机场获悉，“兰州=洛阳=温州”航线成功首航，该机场再添一条新航线。 18日15时30分，一架从兰州飞来的空客A320飞机平稳降落洛阳北郊机场停机坪，标志着“兰州=洛阳=温州”航线成功首航，该机场再添一条新航线。 从10月31日起，洛阳北郊机场正式执行2021—2022年冬春航季航班计划。换季后该机场执飞航线达20条，通航城市27座，共有10家航空公司在洛阳地区运营。 目前，该机场航线网络“米”字型格局已经形成，基本实现国内一、二线城市全面覆盖。同时，从洛阳“起飞”的机票价格也越来越亲民，洛阳—兰州票价低至79元，洛阳—温州票价低至119元。(记者 冯莹雅 通讯员 李征 文/图/视频)