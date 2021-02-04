洛阳中院开展“执行案款集中发放日”活动

今日上午，最高人民法院组织全国法院开展执行案款集中发放日活动。为进一步加大执行力度，及时将执行案款发放到案件当事人手中，洛阳市中级人民法院(以下简称洛阳中院)也同步开展“执行案款集中发放日”活动。洛阳两级法院现场为145起案件的当事人发放执行案款共计2.2亿元，其中洛阳中院为10名当事人发放案款1.4亿元。

今日上午，最高人民法院组织全国法院开展执行案款集中发放日活动。为进一步加大执行力度，及时将执行案款发放到案件当事人手中，洛阳市中级人民法院(以下简称洛阳中院)也同步开展“执行案款集中发放日”活动。洛阳两级法院现场为145起案件的当事人发放执行案款共计2.2亿元，其中洛阳中院为10名当事人发放案款1.4亿元。

此次集中发放执行案款的案件涉及劳务纠纷、婚姻家庭纠纷、银行卡纠纷、土地承包经营权纠纷、合同纠纷等各类民事纠纷。在洛阳中院分会场，执行干警认真核对了案款信息，并有条不紊地为案件当事人逐一办理案款领取登记手续，确保执行案款发放准确无误。

据悉，近年来，我市“执行难”问题已经得到基本解決。今年以来，洛阳两级法院共计发放执行款35.8亿元，涉及案件20168起，先后开展了3次案款集中发放活动，为297名申请执行人发放案款5.2亿元，切实维护了胜诉当事人合法权益。

活动现场，洛阳中院党组副书记、常务副院长李红伟表示，今年以来全市法院先后推出了10项执行工作暖心便民举措，建立了执行人员与当事人“微信一对一”的沟通机制，聘请了廉政监督员，以优质的司法服务解难题、定纷争、暖民心。

下一步，洛阳两级法院将继续坚持以人民为中心的发展思想，认真践行“我为群众办实事”活动，聚焦人民群众的“急难愁盼”问题，加大执行力度，努力提高执行到位率，切实保障人民群众的合法权益。(见习记者 刘雪琦 文/图)