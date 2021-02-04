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本周六上午10点，洛阳成品油电子消费券再度开抢
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.18 19:59

　　洛报融媒记者18日从洛阳市商务局了解到，作为全市商贸领域灾后促消费活动的一项重要内容，11月20日(本周六)上午10点，洛阳将发放第二期成品油电子消费券。

　　本期成品油消费券计划发放总额度531.78万元，包括原计划252万元和上期成品油消费券发放剩余资金，共计17万余张。消费券面值为30元，在洛阳辖区内中石油、中石化加油站，单笔购油消费200元以上(含200元)可使用。

　　发放范围

　　全体在洛人员(包含外来游客)均可领取。

　　领取方法

　　“云闪付”App为本次消费券发放活动领取平台入口，市民可在各大应用商店下载。

　　在活动规定的时间内，打开“云闪付”App，在首页点击“洛阳市成品油政府消费券”，进入消费券领取页面。中石化消费券和中石油消费券的领取入口分别单独设立。

　　中石化消费券领取方式：点击中石化消费券领取按钮，进入中石化消费券领取界面，输入“充值手机号”，选择“洛阳市政府中石化油品券(200元)”，点击“立即充值按钮”，实际支付170元，即可获得200元中石化油品券。

　　中石油消费券领取方式：点击中石油消费券领取按钮，进入中石油消费券领取界面，点击“前往领取”按钮后在新界面点击“继续领取”，按照系统提示完成领取。

　　使用方式

　　中石化消费券和中石油消费券的使用方法有所不同——

　　中石化客户到中石化活动油站进行加油后，打开微信小程序“中石化一键加油”或“加油河南”App支付时，选择“洛阳市政府中石化油品券(200元)”并完成支付。

　　中石油领券成功的客户到中石油活动油站进行交易时，用云闪付扫描收银台处摆放的“洛阳市政府消费券”二维码，点击“我的电子券”，然后点击“中石油消费券”并向收银员出示核销码，收银员核销后点击“继续云闪付付款”按钮，完成尾款支付。

　　注意事项

　　1.消费券使用范围：可使用云闪付付款的洛阳市辖区内的中石化、中石油加油站。

　　2.一个活动周期内消费券限领一次，先领先得。由于中石化消费券和中石油消费券领取入口不同，每人每期可最多领取一次中石化消费券和一次中石油消费券。

　　3.消费券不找零、不可重复使用，每笔消费限用一份电子消费券。

　　4.消费券须在12月26日24时前核销，逾期作废，不予补偿。

　　（记者 李迎博 文/图 通讯员 高章军）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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