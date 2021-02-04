点赞！洛阳再添17家市级星创天地

18日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，2021年度洛阳市星创天地备案名单日前公布，我市17家单位获得市级星创天地备案。 18日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，2021年度洛阳市星创天地备案名单日前公布，我市17家单位获得市级星创天地备案。 【星创天地】 星创天地是满足农业农村创新创业需求的众创空间，旨在通过市场化机制、专业化服务和资本化运作的方式，利用线下孵化载体和线上网络平台，聚集创新资源和创业要素，促进农村创新创业的低成本、专业化、便利化和信息化。 此次备案的17家市级星创天地分别是—— ●洛阳市德蕾有机树莓星创天地 ●洛阳市益生菌星创天地 ●洛阳市卓尔奶牛生态养殖星创天地 ●洛阳市天溪郁香猕猴桃星创天地 ●洛阳市传统手工布艺研学星创天地 ●洛阳市菊花种植及加工星创天地 ●洛阳市食用菌制种星创天地 ●洛阳市辣椒种植及加工星创天地 ●洛阳市花椒种植及加工星创天地 ●洛阳市亳都种业星创天地 ●洛阳市得果种业星创天地 ●洛阳市玉泉谷业星创天地 ●洛阳市羊肚菌高效栽培技术星创天地 ●洛阳市优质软枣猕猴桃种植技术星创天地 ●洛阳市丝源兴农星创天地 ●洛阳市丹参种质种苗繁育技术星创天地 ●田蜜园星创天地 截至目前，洛阳市共建设各类星创天地88家，其中国家级星创天地6家，省级星创天地16家，市级星创天地66家。 下一步，洛阳市将按照“扩大规模、全面覆盖，提升质量、打造样板”的思路，以星创天地为载体，聚集创新资源和创业要素，不断探索新业态新模式，持续推动星创天地提档升级，激发农业农村科技创新活力，为乡村振兴提供有力科技支撑。(记者 戚帅华 文/图)