惊喜！34只“国宝”黑鹳光临孟津黄河湿地

初冬时节，大批候鸟开启迁徙越冬模式。17日，黄河湿地国家级自然保护区迎来了“老朋友”黑鹳，此次光临保护区的有34只。

初冬时节，大批候鸟开启迁徙越冬模式。17日，黄河湿地国家级自然保护区迎来了“老朋友”黑鹳，此次光临保护区的有34只。它们时而在洲头漫步，时而在开阔地休息，时而在空中飞舞，与湛蓝的天空、清澈的黄河共同构成一幅优美的图景。

“候鸟在此休憩、觅食，悠闲自在，整个冬天就会在这里安然度过。它们哪里知道，为了让它们的越冬地环境更美，人类可费了不少劲儿。”黄河湿地孟津管理中心科研室主任相关负责人介绍，黑鹳是国家一级保护动物，数量极其稀少，有“鸟中大熊猫”之称，已被《濒危野生动植物种国际贸易公约》列为濒危物种。

近年，随着孟津黄河湿地生态环境持续改善，适宜的栖息环境、充足的食物来源，吸引黑鹳连续多年在此越冬，科研人员监测到黑鹳数量最多的一次达84只，十分罕见。(记者 贾臻 王艳杰 见习记者 梁笑宇/文 通讯员 郭准/图)