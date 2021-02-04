洛阳新开通203路公交线路 看看都走哪儿

18日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，20日起，开通从洛阳站至市民之家(永泰街开元大道口南)的203路公交线路。

18日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，20日起，开通从洛阳站至市民之家(永泰街开元大道口南)的203路公交线路。 18日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，20日起，开通从洛阳站至市民之家(永泰街开元大道口南)的203路公交线路。 203路路线 从洛阳站发车，走解放路、唐宫西路、芳林路、九都路、芳林南路、滨河北路、王城大道、古城路、望春门街、太康路、市府西街、政和路、长兴街、牡丹大道(去程)、永泰街(去程)至开元大道返回。 发车时间 冬季首、末班发车时间为： 洛阳站6：00—19：00，市民之家(永泰街开元大道口南)6：52—19：52。 夏季首、末班发车时间为： 洛阳站6：00—20：00，市民之家(永泰街开元大道口南)6：52—20：52。 该线路实行无人售票，票价1元/人次，支持移动支付和使用各类IC卡。 （记者 冯莹雅 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）