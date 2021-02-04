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点赞！洛阳将新增2个国家级制造业单项冠军
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.18 17:47

中航光电员工在观察产品表现

　　18日，记者从洛阳市工信局获悉，工信部近日公示国家级制造业单项冠军第六批遴选企业名单，共拟认定118家单项冠军示范企业、141个单项冠军产品，其中洛阳涧光特种装备股份有限公司进入示范企业名单，中航光电股份有限公司的特种连接器入围产品名单。

　　此前，中国一拖、中信重工，以及洛阳钼业的钨钼金属选采冶炼深加工系列产品曾入选该名单。截至目前，我市已累计获评示范企业3家、产品类2个。

　　●涧光特种装备股份有限公司

　　涧光特种装备是国内石油焦密闭处理系统的唯一供应商，其主营产品为石油焦密闭除焦系统。该企业致力于石化延迟焦化细分领域20余年，现有技术能力、销售额等均居行业领先地位，部分产品填补国内空白，达到国际先进水平。企业先后被获评国家第二批专精特新“小巨人”企业、2020年环保装备制造业规范条件企业等。

　　●中航光电股份有限公司的特种连接器

　　中航光电是专业从事高可靠光、电、流体连接器及相关设备的研发、生产、销售与服务，并提供系统的互连技术解决方案的高科技企业。其生产的特种连接器，主要用于航空、航天等防务领域，其作用是借助电信号、光信号或者机械力量实现接通、断开或转换的功能，通过对信号快速、稳定、低损耗、高保真的传输，以保证设备功能正常完成。

　　●相关链接

　　制造业单项冠军企业(产品)，是指长期专注于制造业某一特定细分产品市场，生产技术或工艺国际领先，单项产品市场占有率位居全球前三名的企业。“单项冠军”代表着各自领域全球细分行业的最高水平，是制造业发展的领头雁、排头兵。（记者 陈曦 通讯员 金东浩 赵鑫）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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