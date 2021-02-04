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河南省2021年下半年自学考试申请毕业11月29日开始
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.18 16:23

　　今日，河南省招生办公室官方网站发布公告，通知河南省2021年下半年自学考试申请毕业将于11月29日9时开始。

　　根据我省自学考试工作安排，2021年下半年毕业申请工作即将进行，为确保此项工作安全平稳顺利，现将具体有关事项明确如下：

　　一、考生符合下列条件方可申请毕业

　　1.考完专业考试计划规定的全部课程，并取得合格成绩；

　　2.完成规定的毕业论文(设计)或者其他实践性环节考核课程，并取得合格成绩；

　　3.所取得的学分达到专业考试计划规定的要求；

　　4.经有关单位鉴定思想品德合格；

　　5.申请自学考试本科专业毕业的考生，需持有具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。

　　二、受理时间

　　2021年11月29日9:00—12月1日18:00。逾期不予办理。

　　三、受理方式

　　考生本人登录河南省高等教育自学考试考生服务平台进行网上申请。

　　四、考生须填写及上传的材料

　　1.考生登录河南省高等教育自学考试考生服务平台进入申请毕业界面须填写本次申请毕业专业及联系电话。

　　2.上传签署有单位意见及盖有单位(街道办事处、乡镇人民政府)公章的《思想品德鉴定表》(正、反面)、有效期内的居民身份证(正、反面)。

　　3.毕业考生要在河南省高等教育自学考试考生服务平台进行微信绑定(一个微信号只能绑定一名考生)，如未通过初审，会有微信推送。提示未通过毕业初审，出现驳回的，可在规定时间内修改上传材料，再次上传。

　　4.在申请毕业时出现“前置学历有问题需要进一步核实”问题的考生，需对照《河南省高等教育自学考试考籍管理办法(试行)》有关规定，向考籍所属省辖市、济源示范区、有关省直管县(市)招生考试机构现场提交相关证明(前置学历)，填写《前置学历复核审查表》。

　　五、网上缴费

　　根据我省有关部门核定标准，缴纳20元毕业审定费。按照系统提示进行在线支付毕业生审定费。

　　若考生在规定时间内，初审未通过的；达不到毕业条件或实践课程(毕业论文)不符合主考学校毕业要求的，毕业审定费不予退还。

　　六、领取毕业证书

　　各省辖市、济源示范区、有关省直管县(市)招生考试机构根据各自工作安排，自行确定发放毕业证时间。考生领取毕业证书前，可提前咨询考籍所属地招生考试机构防疫要求，做好防护，领取毕业证书。

　　七、注册信息更正、在籍信息更正及前置学历复查

　　在受理考生毕业申请期间，省辖市、济源示范区及有关省直管县(市)招生考试机构，可受理往年自学考试毕业生注册信息更正、未毕业考生在籍信息修改及前置学历复核申请，按照《河南省高等教育自学考试考籍管理办法(试行)》有关规定及当地防疫部门相关要求，受理审查考生提交的毕业生注册信息更正材料、在籍考生信息更正材料及前置学历复核材料。

　　温馨提醒：

　　1.由于新冠肺炎疫情防控不断变化，本次注册信息更正、在籍信息更正及前置学历复查根据当地防疫部门要求，请考生咨询考籍所属地市是否能现场办理，如不能办理请考生下次申请期间办理这三项业务。

　　2.禁止培训机构或学校团体替代考生申请毕业，如因委托培训机构或他人代理申请毕业未成功等原因所造成的后果，由考生本人承担。

网站截图

　　(来源：河南省招生办公室官方网站)⑥
[ 责任编辑：唐好优 ]
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