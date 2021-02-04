洛阳78岁“汉堡奶奶”成网红

近日，洛阳一位在街头摆摊创业的老人成为网红，被网友亲切地称为“汉堡奶奶”“励志奶奶”。17日下午，记者在武汉路与联盟路交叉口，见到了这位老人。

近日，洛阳一位在街头摆摊创业的老人成为网红，被网友亲切地称为“汉堡奶奶”“励志奶奶”。17日下午，记者在武汉路与联盟路交叉口，见到了这位老人。

她叫杨秀云，今年78岁。2015年，她从厦门回到洛阳，跟儿子一起生活。当时她想在洛阳找个活儿干，可由于年纪较大，吃了不少闭门羹，她便有了摆摊创业的想法。

杨秀云说，在厦门时，看到街头有不少卖鸡蛋汉堡的小摊儿，她很感兴趣，就花了1000元在培训班学会做鸡蛋汉堡。

“当时我注意到，洛阳还没有卖鸡蛋汉堡，我应该是第一个做的。”杨秀云说，每天下午3点，她都会推着三轮车出现在这里，直到晚上8点左右。

只见她熟练地打鸡蛋、放葱花肉沫、刷油、放面糊……“一锅能做7个，大概需要七八分钟左右。”老人边做边说，她想自力更生，能不麻烦家人就不麻烦他们。

杨秀云告诉记者，2017年，《洛阳晚报》曾报道过她创业卖鸡蛋汉堡的事情，后来生意很好，还有来自新乡的网友看到晚报的报道，专程从新乡赶来跟她学做鸡蛋汉堡。

对于这次走红，杨秀云说，她想用自己的创业经历，鼓励现在的年轻人努力创业、好好工作，多给社会做贡献。“如果身体允许，我准备干到80多岁呢！”(记者 仝景菁 实习生 杨颍静 文/图/视频)