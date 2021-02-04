以理念变革引领新时代检察工作创新发展——市检察院召开解放思想大讨论动员部署会

11月17日，洛阳市人民检察院召开解放思想大讨论动员部署会。市检察院党组书记、检察长吴志军主持会议并讲话。市院党组中心组成员、专职检委、县处级干部、中层正职及部门负责人参加会议。

11月17日，洛阳市人民检察院召开解放思想大讨论动员部署会。市检察院党组书记、检察长吴志军主持会议并讲话。市院党组中心组成员、专职检委、县处级干部、中层正职及部门负责人参加会议。

会议强调，要提升政治站位，深刻认识开展解放思想大讨论的重大意义。要从讲政治的高度，真正把思想和行动统一到省委、市委部署要求上来，切实增强高标准、高质量开展解放思想大讨论的政治自觉、思想自觉和行动自觉，着力破除与检察工作高质量发展不相适应的思想观念和思维定式，引导全市检察机关广大干警增强改革创新的勇气，以全面创新推动洛阳检察工作高质量发展。

要把牢任务要求，着力推动解放思想大讨论走深走心走实。要深刻领会、准确把握、精准实施、高质量开展好全市两级检察院的大讨论活动。要紧盯目标任务，做到“五破五立”，坚定不移地把市委安排部署落到实处。要把握学习内容，深入学习党的十九届六中全会精神和省、市党代会精神，掌握精髓实质、核心要义。要扎实开展大讨论，以“刀刃向内”的勇气和斗争精神，进行自我党性分析，交流心得体会，推进思想解放。

要抓好结合文章，确保解放思想大讨论取得真实效。要在讨论中强化队伍建设，毫不动摇的坚持“严”的主基调，激励党员干部在“严”的氛围下担当作为、干事创业。要在讨论中增强大局意识，把解放思想大讨论形成的共识性成果，转化为更好为大局服务、为人民司法的工作动力，转化为检察工作高质量发展、服务保障经济社会高质量发展的生动实践。要在讨论中推动业务发展，以开放创新的思路谋划工作、部署工作。

要加强组织领导，确保解放思想大讨论有序有力开展。要落实任务分工，各牵头部门要加强沟通交流，做好组织协调，确保各项活动按时按质完成。要加强氛围营造，充分运用检察新媒体阵地，大力宣传检察机关学习讨论的新举措、新进展、新成效，确保大讨论强势开局、覆盖全面，成效明显、影响持久。要做好统筹兼顾，合理规划工作，做到“两不误”“两促进”，真正学出思考、学出收获、学出成效。（张晓丹 刘晗）