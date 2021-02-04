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捡烟头兑奖品活动仍在进行！洛阳一群小学生走上街头……【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.18 15:39

　　“绿化带里的烟头多，我们去那儿捡。”“快来啊，我发现这里有不少。”……18日一早，来自洛阳市涧西区景华实验小学的20多名学生就带着夹子、垃圾袋等“标准装备”，两三人一组走进了36号街坊内的文化活动广场，开启了“寻找模式”，他们的目标是地上的烟头，在活动中，还能不时听到孩子们在发现烟头后，紧急“召唤”同伴的激动叫喊声。

　　文明是一座城市的最美底色。据悉，此次活动由涧西区长春社区“牵手”辖区小学响应目前洛阳市正在进行的“烟头不落地洛阳更美丽”共同举办，“烟头不落地洛阳更美丽”活动旨在为进一步提升辖区市民文明素质和环保意识，助力全国文明典范城市创建，大力倡导文明健康、绿色环保的生活方式，养成注重文明细节、培养文明习惯、践行文明行为的新时代好公民。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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